Киев готовится к пику наводнения: городские власти анонсировали специальные учения
Столичные власти планируют провести 19 апреля специальные учения. Целью учений является подготовка к пику наводнения, который ожидается 22 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации на своем Telegram-канале.
Когда в Киеве пик наводнения
В столице, по данным КГВА, остаются подтопленными парк "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.
Уровень опасности гидрологических явлений расценивается как оранжевый, ІІ степени.
Но пик весеннего половодья ожидается 22 апреля. Возможны частичные подтопления садово-дачной застройки Воскресенских Садов, Русановских Садов, Осокорков, Позняков, Вишенек.
Противопаводковые учения
Для подготовки к противодействию стихии в Киеве планируют провести специальные учения.
На этих учениях планируется отработать организацию и выполнение аварийно-спасательных и неотложных работ в условиях чрезвычайной ситуации во время паводка.
Будут проверены, в частности, такие моменты, как:
- проведение работ по инженерной защите — строительство дамбы мешками с песком;
- откачка воды из подтопленного объекта;
- эвакуация людей из подтопленных территорий;
- спасательные работы по снятию с дрейфующего плавсредства пострадавших;
- предоставление экстренной медицинской помощи пострадавшим в сложных метеоусловиях.
Учения запланированы на 19 апреля.
Напомним, что наводнение в Украине замедляется, но подтопленными остаются более 300 домов и 1500 домохозяйств. Транспортное сообщение невозможно с 30 населенными пунктами на севере Украины.