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Киев готовится к пику наводнения: городские власти анонсировали специальные учения

18 апреля 2023 10:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Киев готовится к пику наводнения: городские власти анонсировали специальные учения
Наводнение в столице. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Столичные власти планируют провести 19 апреля специальные учения. Целью учений является подготовка к пику наводнения, который ожидается 22 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации на своем Telegram-канале.

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В столице, по данным КГВА, остаются подтопленными парк "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Уровень опасности гидрологических явлений расценивается как оранжевый, ІІ степени.

Но пик весеннего половодья ожидается 22 апреля. Возможны частичные подтопления садово-дачной застройки Воскресенских Садов, Русановских Садов, Осокорков, Позняков, Вишенек.

Противопаводковые учения

Для подготовки к противодействию стихии в Киеве планируют провести специальные учения.

На этих учениях планируется отработать организацию и выполнение аварийно-спасательных и неотложных работ в условиях чрезвычайной ситуации во время паводка.

Будут проверены, в частности, такие моменты, как:

  • проведение работ по инженерной защите — строительство дамбы мешками с песком;
  • откачка воды из подтопленного объекта;
  • эвакуация людей из подтопленных территорий;
  • спасательные работы по снятию с дрейфующего плавсредства пострадавших;
  • предоставление экстренной медицинской помощи пострадавшим в сложных метеоусловиях.

Учения запланированы на 19 апреля.

Напомним, что наводнение в Украине замедляется, но подтопленными остаются более 300 домов и 1500 домохозяйств. Транспортное сообщение невозможно с 30 населенными пунктами на севере Украины.

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