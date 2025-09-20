Відео
Україна
Президент анонсував повернення з полону ще тисячі захисників
Київ має готуватись до атак великими FPV-дронами — Фірсов

Київ має готуватись до атак великими FPV-дронами — Фірсов

Дата публікації: 20 вересня 2025 13:17
Києву слід готуватися до атак великими FPV-дронами — Фірсов
Єгор Фірсов. Фото: Фірсов/Facebook

Заступник командира 21-го окремого полку безпілотних систем Єгор Фірсов попередив, що Києву слід готуватися до атак великих FPV-дронів, здатних діяти на значних дистанціях. За його словами, вже нині такі безпілотники долають близько 40 кілометрів.

Про це Фірсов розповів в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у суботу, 20 вересня.

Читайте також:

FPV на 40 км: що загрожує столиці

На конференції YES-2025 Єгор Фірсов повідомив, що нині дистанція польоту великих FPV-дронів сягає приблизно 40 км, що дозволяє їм атакувати міські цілі з віддалених точок запуску. Це створює додаткове навантаження на системи ППО і робить необхідним перегляд тактики оборони. За словами Фірсова, столиця має готуватися саме до таких сценаріїв, оскільки традиційні засоби ППО не завжди ефективні проти маневрених FPV-цілей.

"Більше того, я казав про те, що і Києву треба готуватись ловити FPV-дрони, великі, але FPV-дрони, з якими класичне ППО буде безсиле. Технології, як цьому протидіяти, є. Єдине, що має бути максимальна технологізація взагалі Збройних сил", — заявив Єгор Фірсов.

Таким чином, на думку командира, успіх протидії залежатиме від рівня технологізації та оперативної взаємодії між підрозділами ЗСУ. Фірсов закликав Україну готуватися завчасно і першою впроваджувати відповідні інновації та тактики, щоб самостійно виходити на більші відстані і тримати противника під постійним тиском, а не чекати, поки загроза дістанеться до наших міст.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 вересня прикордонники Одеського загону над Чорним морем знищили два ворожі дрони-камікадзе

Раніше ми також інформували, що протягом останньої доби російські війська здійснили 42 удари по 20 населених пунктах Чернігівської області. 

Київ ППО дрони FPV-дрони БпЛА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
