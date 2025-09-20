Видео
Главная Киев Киев должен готовиться к атакам большими FPV-дронами — Фирсов

Киев должен готовиться к атакам большими FPV-дронами — Фирсов

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 13:17
Киеву следует готовиться к атакам большими FPV-дронами - Фирсов
Егор Фирсов. Фото: Фирсов/Facebook

Заместитель командира 21-го отдельного полка беспилотных систем Егор Фирсов предупредил, что Киеву следует готовиться к атакам больших FPV-дронов, способных действовать на значительных дистанциях. По его словам, уже сейчас такие беспилотники преодолевают около 40 километров.

Об этом Фирсов рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в субботу, 20 сентября.

Читайте также:

FPV на 40 км: что грозит столице

На конференции YES-2025 Егор Фирсов в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец обьяснил, что сейчас дистанция полета больших FPV-дронов достигает примерно 40 км, что позволяет им атаковать городские цели из отдаленных точек запуска. Это создает дополнительную нагрузку на системы ПВО и делает необходимым пересмотр тактики обороны. По словам Фирсова, столица должна готовиться именно к таким сценариям, поскольку традиционные средства ПВО не всегда эффективны против маневренных FPV-целей.

"Более того, я говорил о том, что и Киеву надо готовиться ловить FPV-дроны, большие, но FPV-дроны, с которыми классическое ПВО будет бессильно. Технологии, как этому противодействовать, есть. Единственное, что должна быть максимальная технологизация вообще Вооруженных сил", — заявил Егор Фирсов.

Таким образом, по мнению командира, успех противодействия будет зависеть от уровня технологизации и оперативного взаимодействия между подразделениями ВСУ. Фирсов призвал Украину готовиться заблаговременно и первой внедрять соответствующие инновации и тактики, чтобы самостоятельно выходить на большие расстояния и держать противника под постоянным давлением, а не ждать, пока угроза доберется до наших городов.

Напомним, что в ночь на 20 сентября пограничники Одесского отряда над Черным морем уничтожили два вражеских дрона-камикадзе.

Ранее мы также информировали, что в течение последних суток российские войска совершили 42 удара по 20 населенным пунктам Черниговской области.

Киев ПВО дроны FPV-дроны БпЛА
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
