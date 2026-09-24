Київ передає автобуси Одесі та Дніпру, але не має власних водіїв

Пасажири маршрутки в Києві. Фото: Новини.LIVE

Міська влада Києва не має резерву водіїв для того, щоб вирішувати транспортні колапси. Столиця має надлишок рухомого складу, однак випустити його на маршрути неможливо через гостру нестачу водіїв. Щоб забезпечити альтернативне сполучення під час зупинок метро, транспорт доводиться знімати з інших рейсів, що серйозно погіршує ситуацію для мешканців правого берега Києва.

Про це ексклюзивно в ефірі програми "Київський час" розповів співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко.

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Києву критично не вистачає водіїв

Київський парк громадського транспорту налічує значну кількість невикористаного рухомого складу, проте місто не здатне вивести його на лінії через критичний дефіцит кадрів. Запас настільки великий, що Київ навіть передає частину транспорту іншим українським містам, які постраждали від російських ударів, зокрема Дніпру та Одесі. Проте всередині самої столиці ця перевага нівелюється відсутністю людей, які б сіли за кермо.

Проблема кадрового голоду найгостріше проявляється під час повітряних тривог та обмежень у роботі метрополітену. Як пояснив в ефірі програми "Київський час" співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко, для забезпечення альтернативного маршруту 1М місту довелося стягувати машини з інших напрямків.

"Якби було водіїв і водійок на 10-20 осіб більше, то на цей альтернативний маршрут 1М можна було впустити не 12, а 20 чи 30 автобусів, і вони краще справлялися з перевезенням пасажирів. А так сталася ситуація, що 12 автобусів взялися ні звідки, їх просто забрали по одному автобусу з деяких маршрутів на правому березі Києва", — розповів Гречко.

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Він наголосив, що машини фактично простоюють, адже столичній владі бракує як водіїв, так і водійок для забезпечення повноцінної роботи наявного автопарку. А отже міська влада не продумала, як сформувати резерв на такі випадки.

"Це ще раз говорить про те, що немає ніякого резерву водіїв і резерву реагування на критичні ситуації в КМДА по транспорті", — підкреслив Гречко.

Новини.LIVE повідомляли, що через регулярні удари РФ по залізничних коліях потяги масово запізнюються, а пасажири опиняються на столичному вокзалі посеред ночі. Щоб розвозити людей під час комендантської години, у Києві запускають тимчасові нічні автобусні маршрути.

Проте транспортна сфера Києва тріщить не лише через брак кадрів, а й через правила бронювання. Виявилось, що комунальні перевізники можуть захистити від призову лише до 50% водіїв, тоді як працівники сміттєвих компаній мають 100% бронь. У Верховній Раді вже закликали терміново переглянути ці квоти на користь водіїв, інакше громадський транспорт у столиці зупиниться.