Киев передает автобусы Одессе и Днепру, но у него нет собственных водителей

Пассажиры маршрутки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Городские власти Киева не располагают резервом водителей для устранения транспортных коллапсов. В столице имеется избыток подвижного состава, однако выпустить его на маршруты невозможно из-за острой нехватки водителей. Чтобы обеспечить альтернативное сообщение во время остановок метро, транспорт приходится снимать с других рейсов, что серьезно ухудшает ситуацию для жителей правого берега Киева.

Об этом эксклюзивно в эфире программы "Київський час" рассказал соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко.

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Киеву критически не хватает водителей

Киевский парк общественного транспорта насчитывает значительное количество неиспользуемого подвижного состава, однако город не в состоянии вывести его на линии из-за критического дефицита кадров. Запас настолько велик, что Киев даже передает часть транспорта другим украинским городам, пострадавшим от российских ударов, в частности Днепру и Одессе. Однако внутри самой столицы это преимущество нивелируется отсутствием людей, которые бы сели за руль.

Проблема нехватки кадров наиболее остро проявляется во время воздушных тревог и ограничений в работе метрополитена. Как пояснил в эфире программы "Київський час" соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко, для обеспечения альтернативного маршрута 1М городу пришлось перебрасывать машины с других направлений.

"Если бы водителей и водительниц было на 10–20 человек больше, то на этот альтернативный маршрут 1М можно было бы задействовать не 12, а 20 или 30 автобусов, и они лучше справлялись бы с перевозкой пассажиров. А так сложилась ситуация, что 12 автобусов взялись неизвестно откуда, их просто забрали по одному автобусу с некоторых маршрутов на правом берегу Киева", — рассказал Гречко.

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Он подчеркнул, что машины фактически простаивают, ведь столичным властям не хватает как водителей, так и водителей-женщин для обеспечения полноценной работы имеющегося автопарка. А значит, городские власти не продумали, как сформировать резерв на такие случаи.

"Это еще раз говорит о том, что в КГГА нет ни резерва водителей, ни резерва реагирования на критические ситуации в сфере транспорта", — подчеркнул Гречко.

Новини.LIVE сообщали, что из-за регулярных ударов РФ по железнодорожным путям поезда массово опаздывают, а пассажиры оказываются на столичном вокзале посреди ночи. Чтобы развозить людей во время комендантского часа, в Киеве запускают временные ночные автобусные маршруты.

Однако транспортная сфера Киева испытывает серьезные проблемы не только из-за нехватки кадров, но и из-за правил бронирования. Оказалось, что коммунальные перевозчики могут защитить от призыва лишь до 50% водителей, тогда как работники мусороуборочных компаний имеют 100-процентную бронь. В Верховной Раде уже призвали срочно пересмотреть эти квоты в пользу водителей, иначе общественный транспорт в столице остановится.