Києву не вистачає засобів захисту ППО — ситуація критична

Згорілий автобус після атаки. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Засновник компанії-виробника БпЛА "Перший контакт" Валерій Боровик висловив занепокоєння поточним станом систем протиповітряної оборони у столиці. За його словами, Київ стрімко втрачає статус одного з найбезпечніших міст, яким він був завдяки щільному захисту засобами ППО — зокрема системами IRIS-T, Patriot та ще радянськими комплексами. Проте, інтенсивність атак Росії лише зростає.

Про це Валерій Боровик сказав в ефірі "Київський час".

Реклама

Читайте також:

Україна недоотримала обіцяні комплекси ППО

Боровик зазначив, що ще у 2022–2023 роках Київ міг вважатися безпечним: лише 10–15% ворожих ракет і дронів долітали до цілей. Однак тепер ситуація змінилась. Причиною цього, за словами фахівця, є перенаправлення законтрактованої зброї, яка мала прибути в Україну, до інших країн — зокрема Ізраїлю.

Попри те, що нові американські розробки мали пріоритетно надаватися Україні, зараз немає навіть гарантій їх постачання, навіть за гроші європейських донорів.

"Заокеанський (Дональд Трамп. — Ред.) перенаправляє те, що вже було законтрактовано і мало вантажитись на пароплави йти в Україну. Перенаправляє на Ізраїль, і там перенасиченість є з ППО на сьогоднішній день. А в Україну навіть те, що законтрактовано було при Байдені і нові розробки, які адміністрація Байдена сказала, що в першу чергу вони мають бути направлені на Україну, значить, зараз немає ніякої ясності навіть за гроші, якщо ми платимо за рахунок наших західних європейських партнерів, тому є проблема", — сказав Боровик.

Чи здатна Росія бити масовано дронами по Україні з 2026 року

Також Боровик прокоментував заяву волонтерки Марії Берлінської, яка попередила, що вже наступного року тисячі ударних дронів можуть цілодобово атакувати всі міста України, зокрема такі тилові, як Львів і Чернівці. Хоча сам Боровик назвав її сценарій апокаліптичним, він визнав, що до таких прогнозів варто прислухатися. На його думку, масовані атаки тисячами дронів наразі малоймовірні: зараз фіксується зростання з 400 до 500 одиниць, і нарощування відбувається поступово.

Він також пояснив, що приріст у кількості ворожих дронів відбувається за рахунок як поточного виробництва, так і виводу техніки зі складів. Водночас, різке масштабування у кілька разів — технічно неможливе. Тому, за оцінками Боровика, збільшення кількості дронів може скласти лише 5–20% у найближчій перспективі.

Нагадаємо, в МЗС Німеччини нещодавно зробили заяву щодо постачання засобів ППО.

Тим часом Росія щоденно запускає десятки, а то й сотні дронів проти України. Нещодавно загальна кількість безпілотників сягнула понад пів сотні.