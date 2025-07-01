Киеву не хватает средств защиты ПВО - ситуация критическая

Сгоревший автобус после атаки. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Основатель компании-производителя БпЛА "Первый контакт" Валерий Боровик выразил обеспокоенность текущим состоянием систем противовоздушной обороны в столице. По его словам, Киев стремительно теряет статус одного из самых безопасных городов, которым он был благодаря плотной защите средствами ПВО - в частности системами IRIS-T, Patriot и еще советскими комплексами. Однако, интенсивность атак России только растет.

Об этом Валерий Боровик сказал в эфире "Киевское время".

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Боровик отметил, что еще в 2022-2023 годах Киев мог считаться безопасным: только 10-15% вражеских ракет и дронов долетали до целей. Однако теперь ситуация изменилась. Причиной этого, по словам специалиста, является перенаправление законтрактованного оружия, которое должно было прибыть в Украину, в другие страны — в частности Израиль.

Несмотря на то, что новые американские разработки должны были приоритетно предоставляться Украине, сейчас нет даже гарантий их поставки, даже за деньги европейских доноров.

"Заокеанский (Дональд Трамп. — Ред.) перенаправляет то, что уже было законтрактовано и должно было грузиться на пароходы и идти в Украину. Перенаправляет на Израиль, и там перенасыщенность есть с ПВО на сегодняшний день. А в Украину даже то, что законтрактовано было при Байдене и новые разработки, которые администрация Байдена сказала, что в первую очередь они должны быть направлены на Украину, значит, сейчас нет никакой ясности даже за деньги, если мы платим за счет наших западных европейских партнеров, поэтому есть проблема", — сказал Боровик.

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Также Боровик прокомментировал заявление волонтера Марии Берлинской, которая предупредила, что уже в следующем году тысячи ударных дронов могут круглосуточно атаковать все города Украины, в том числе такие тыловые, как Львов и Черновцы. Хотя сам Боровик назвал ее сценарий апокалиптическим, он признал, что к таким прогнозам стоит прислушаться. По его мнению, массированные атаки тысячами дронов пока маловероятны: сейчас фиксируется рост с 400 до 500 единиц, и наращивание происходит постепенно.

Он также пояснил, что прирост в количестве вражеских дронов происходит за счет как текущего производства, так и вывода техники со складов. В то же время, резкое масштабирование в несколько раз — технически невозможно. Поэтому, по оценкам Боровика, увеличение количества дронов может составить лишь 5-20% в ближайшей перспективе.

Напомним, в МИД Германии недавно сделали заявление о поставках средств ПВО.

Между тем Россия ежедневно запускает десятки, а то и сотни дронов против Украины. Недавно общее количество беспилотников достигло более полусотни.