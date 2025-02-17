Розікрали 410 тис. грн на закупці асфальтобетонну у Києві — повідомили підозру

Ремонт дороги. Фото: УНІАН

У Києві переплатили за асфальтобетонну суміш майже 410 тис. гривень. Посадовцю комунального підприємства "ШЕУ Деснянського району м. Києва" повідомили про підозру.

Про це повідомила Київська міська прокуратура в Telegram в понеділок, 17 лютого.

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Збитки через закупівлю асфальтобетонної суміші

Як зазначили у прокуратурі, підозру отримав керівник відділу комунального підприємства "ШЕУ Деснянського району м. Києва". Його звинувачують у неналежному виконанні своїх службових обов'язків, що спричинило збитки на майже 410 тис. гривень.

Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

У 2023 році комунальне підприємство та приватна компанія уклали договір на постачання асфальтобетонної суміші. Під час розроблення та затвердження тендерної документації посадовець не організував належним чином вивчення середньоринкових цін на відповідні товари. Це призвело до закупівлі суміші за завищеною ціною.

"Проведеними експертизами встановлено завищення вартості асфальтобетонної суміші на суму майже 410 тис. гривень", — повідомляють у прокуратурі.

Нагадаємо, у Києві посадовець розтратив 900 тисяч гривень державних коштів. Це сталося під час закупівлі дорожньої солі за завищеною ціною.

Колишня виконувачка обов'язків директора однієї зі шкіл Миколаївщини розтратила майже 500 тис. грн на "премії" своїм працівникам. Тепер жінці загрожує позбавлення волі.