Разворовали 410 тыс. грн на закупке асфальтобетона в Киеве — сообщили подозрение

Ремонт дороги. Фото: УНІАН

В Киеве переплатили за асфальтобетонную смесь почти 410 тыс. гривен. Должностному лицу коммунального предприятия "ДЭУ Деснянского района г. Киева" сообщили о подозрении.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Telegram в понедельник, 17 февраля.

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Убытки из-за закупки асфальтобетонной смеси

Как отметили в прокуратуре, подозрение получил руководитель отдела коммунального предприятия "ДЭУ Деснянского района г. Киева". Его обвиняют в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, что повлекло убытки на почти 410 тыс. гривен.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

В 2023 году коммунальное предприятие и частная компания заключили договор на поставку асфальтобетонной смеси. При разработке и утверждении тендерной документации чиновник не организовал должным образом изучение среднерыночных цен на соответствующие товары. Это привело к закупке смеси по завышенной цене.

"Проведенными экспертизами установлено завышение стоимости асфальтобетонной смеси на сумму почти 410 тыс. гривен", — сообщают в прокуратуре.

Напомним, в Киеве чиновник растратил 900 тысяч гривен государственных средств. Это произошло при закупке дорожной соли по завышенной цене.

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