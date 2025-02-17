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В Киеве на закупки асфальтобетона переплатили 410 тыс. грн

17 февраля 2025 11:08
Ольга Антоновская - редактор
Разворовали 410 тыс. грн на закупке асфальтобетона в Киеве — сообщили подозрение
Ремонт дороги. Фото: УНІАН
Ольга Антоновская - редактор

В Киеве переплатили за асфальтобетонную смесь почти 410 тыс. гривен. Должностному лицу коммунального предприятия "ДЭУ Деснянского района г. Киева" сообщили о подозрении.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Telegram в понедельник, 17 февраля.

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Как отметили в прокуратуре, подозрение получил руководитель отдела коммунального предприятия "ДЭУ Деснянского района г. Киева". Его обвиняют в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, что повлекло убытки на почти 410 тыс. гривен.

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Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

В 2023 году коммунальное предприятие и частная компания заключили договор на поставку асфальтобетонной смеси. При разработке и утверждении тендерной документации чиновник не организовал должным образом изучение среднерыночных цен на соответствующие товары. Это привело к закупке смеси по завышенной цене.

"Проведенными экспертизами установлено завышение стоимости асфальтобетонной смеси на сумму почти 410 тыс. гривен", — сообщают в прокуратуре.

Напомним, в Киеве чиновник растратил 900 тысяч гривен государственных средств. Это произошло при закупке дорожной соли по завышенной цене.

Бывшая исполняющая обязанности директора одной из школ Николаевщины растратила почти 500 тыс. грн на "премии" своим работникам. Теперь женщине грозит лишение свободы.

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