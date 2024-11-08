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Київ накриє антициклон на вихідних — прогноз погоди на завтра

8 листопада 2024 15:07
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода у Києві 9 листопада — прогноз від синоптиків на завтра
Погода у Києві восени. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Києві та в Київській області в суботу, 9 листопада, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Регіон буде під впливом антициклону, який гарантує суху погоду без опадів.

Про це повідомляє пресслужба Українського гідрометеорологічного центру.

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Погода у Києві 9 листопада

У Києві вночі температура повітря опуститься до +3...+5 °C, а вдень потеплішає до +6...+8 °C. Опадів не прогнозують. Можливий середній вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-8 м/с. 

Прогноз погоди у Київській області 9 листопада

На Київщині також загалом буде хмарно з проясненнями. Можливий вітер 5-8 м/с північно-східного напрямку. 

Вночі температура повітря опуститься в середньому до +1...+6 °C, а вдень стовпчики термометра піднімуться до позначок +4...+9 °C.

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Карта температур в Києві та по області 9 листопада. Фото: скриншот

Як антициклон вплине на погоду в Києві та області на вихідних

За прогнозами синоптиків Київська область буде під впливом антициклону, який на вихідні принесе суху погоду без опадів. 

Вночі можливе зниження температури -1...+5 °C, а вдень буде трохи близько +5…+7 °C

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Як буде змінюватися температура в Києві. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко назвала регіони, де завтра можливі невеликі опади та тумани. 

А в Укргідрометцентрі дали прогноз, де з областей України температура повітря вдень прогріється до +15 °C.

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