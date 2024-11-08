Погода в Киеве 9 ноября — прогноз от синоптиков на завтра.

Погода в Киеве осенью. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве и Киевской области в субботу, 9 ноября, прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Регион будет под влиянием антициклона, гарантирующего сухую погоду без осадков.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.

Читайте также:

Погода в Киеве 9 ноября

В Киеве ночью температура воздуха опустится до +3...+5 °C, а днем потеплеет до +6...+8 °C. Осадков не прогнозируют. Возможен средний ветер северо-восточного направления со скоростью 5-8 м/с.

Прогноз погоды в Киевской области 9 ноября

В Киевской области также будет облачно с прояснениями. Возможен ветер 5-8 м/с северо-восточного направления.

Ночью температура воздуха опустится в среднем до +1...+6 °C, а днем столбики термометра поднимутся до отметок +4...+9 °C.

Карта температур в Киеве и области 9 ноября. Фото: скриншот

Как антициклон повлияет на погоду в Киеве и области на выходных

По прогнозам синоптиков, Киевская область будет под влиянием антициклона, который на выходные принесет сухую погоду без осадков.

Ночью возможно понижение температуры -1...+5 °C, а днем будет около +5...+7 °C

Как будет меняться температура в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала регионы, где завтра возможны небольшие осадки и туманы.

А в Укргидрометцентре дали прогноз, где из областей Украины температура воздуха днем прогреется до +15 °C.