Погода в Києві на 23 серпня — столицю заллють грози

У суботу, 23 серпня, у Києві та області вируватиме справжня негода. Вночі столицю заллють грози, а вдень буде сильний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 23 серпня

Синоптики розповіли, що завтра в Києві та області буде хмарна погода з проясненнями. Вночі буде помірний дощ, подекуди з грозами. Однак вдень опадів не передбачається.

Водночас очікується північно-західний вітер з поривами 7-12 м/с. Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах +9...+14 °C, але вдень підніметься до +17...+22 °C.

Водночас в Києві вночі слід чекати +12...+14 °C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +20...+22 °C.

Штормове попередження в Києві 23 серпня

Синоптики попередили, що 23 серпня у Київській та ще низці областей вдень можливий град та шквальний вітер з поривами 15-20 м/с. Через це оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, раніше Наталка Діденко заявила, що на Україну суне одразу три циклони. Через це 23 та 24 серпня різко зміниться погода.

Крім того, синоптики попередили, що Харківщина зустріне другу половину серпня дощами, грозами та шквалами вітру. Все це може супроводжуватися градом.