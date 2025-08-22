Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киев накроет буря — синоптики предупредили об опасности завтра

Киев накроет буря — синоптики предупредили об опасности завтра

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 15:12
Погода в Киеве на 23 августа — столицу зальют грозы
Дождь и ветер на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В субботу, 23 августа, в Киеве и области будет бушевать настоящая непогода. Ночью столицу зальют грозы, а днем будет сильный ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама
Читайте также:

Погода в Киеве 23 августа

Синоптики рассказали, что завтра в Киеве и области будет облачная погода с прояснениями. Ночью будет умеренный дождь, местами с грозами. Однако днем осадков не предвидится.

В то же время ожидается северо-западный ветер с порывами 7-12 м/с. Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах +9...+14 °C, но днем поднимется до +17...+22 °C.

В то же время в Киеве ночью следует ожидать +12...+14 °C, а днем столбики термометров будут показывать +20...+22 °C.

Погода в Києві 23 серпня
Заголовок

Штормовое предупреждение в Киеве 23 августа

Синоптики предупредили, что 23 августа в Киевской и еще ряде областей днем возможен град и шквальный ветер с порывами 15-20 м/с. Из-за этого объявили І уровень опасности — желтый.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, ранее Наталья Диденко заявила, что на Украину надвигается сразу три циклона. Из-за этого 23 и 24 августа резко изменится погода.

Кроме того, синоптики предупредили, что Харьковщина встретит вторую половину августа дождями, грозами и шквалами ветра. Все это может сопровождаться градом.

погода Киев Франция дождь прогноз погоды ветер температура воздуха
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации