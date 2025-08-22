Погода в Киеве на 23 августа — столицу зальют грозы

Дождь и ветер на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В субботу, 23 августа, в Киеве и области будет бушевать настоящая непогода. Ночью столицу зальют грозы, а днем будет сильный ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 23 августа

Синоптики рассказали, что завтра в Киеве и области будет облачная погода с прояснениями. Ночью будет умеренный дождь, местами с грозами. Однако днем осадков не предвидится.

В то же время ожидается северо-западный ветер с порывами 7-12 м/с. Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах +9...+14 °C, но днем поднимется до +17...+22 °C.

В то же время в Киеве ночью следует ожидать +12...+14 °C, а днем столбики термометров будут показывать +20...+22 °C.

Штормовое предупреждение в Киеве 23 августа

Синоптики предупредили, что 23 августа в Киевской и еще ряде областей днем возможен град и шквальный ветер с порывами 15-20 м/с. Из-за этого объявили І уровень опасности — желтый.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, ранее Наталья Диденко заявила, что на Украину надвигается сразу три циклона. Из-за этого 23 и 24 августа резко изменится погода.

Кроме того, синоптики предупредили, что Харьковщина встретит вторую половину августа дождями, грозами и шквалами ветра. Все это может сопровождаться градом.