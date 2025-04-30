Погода у Києві 1 травня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Жінка тримає парасольку під час сильного вітру. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com

Погода у Києві та області завтра, 1 травня, буде вітряною та прохолодною. Можливі опади у вигляді дощу.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві та області 1 травня

За прогнозами синоптиків, у четвер на Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність. Уночі опадів не передбачається, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Вітер уночі буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с, удень посилиться до північно-західного 7–12 м/с, з поривами до 15–20 м/с. У регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.

Температура повітря по області коливатиметься від +5 °C до +10 °C уночі та від +15 °C до +20 °C удень.

У Києві вночі прогнозують +8…+10 °C, удень стовпчик термометра показуватиме від +16 до +18 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві на 1 травня. Фото: Укргідрометцентр

А на Львівщині синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки 1 травня.

Також ми писали, що 1 травня очікуються опади та сильні вітри у деяких регіонах країни.