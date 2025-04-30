Погода у Києві 1 травня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Київ накриє потужний буревій — прогноз погоди на завтра
Погода у Києві та області завтра, 1 травня, буде вітряною та прохолодною. Можливі опади у вигляді дощу.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода у Києві та області 1 травня
За прогнозами синоптиків, у четвер на Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність. Уночі опадів не передбачається, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ.
Вітер уночі буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с, удень посилиться до північно-західного 7–12 м/с, з поривами до 15–20 м/с. У регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.
Температура повітря по області коливатиметься від +5 °C до +10 °C уночі та від +15 °C до +20 °C удень.
У Києві вночі прогнозують +8…+10 °C, удень стовпчик термометра показуватиме від +16 до +18 °C.
А на Львівщині синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки 1 травня.
Також ми писали, що 1 травня очікуються опади та сильні вітри у деяких регіонах країни.
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