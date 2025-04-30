Погода в Киеве 1 мая — точный прогноз от Укргидрометцентра

Женщина держит зонтик во время сильного ветра. Иллюстративное фото: ua.depositphotos.com

Погода в Киеве и области завтра, 1 мая, будет ветреной и прохладной. Возможны осадки в виде дождя.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве и области 1 мая

По прогнозам синоптиков, в четверг на Киевщине и в столице ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер ночью будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с, днем усилится до северо-западного 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Температура воздуха по области будет колебаться от +5 °C до +10 °C ночью и от +15 °C до +20 °C днем.

В Киеве ночью прогнозируют +8...+10 °C, днем столбик термометра будет показывать от +16 до +18 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве на 1 мая. Фото: Укргидрометцентр

А на Львовщине синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности 1 мая.

Также мы писали, что 1 мая ожидаются осадки и сильные ветры в некоторых регионах страны.