Погода в Києві завтра, 19 квітня — прогноз від Укргідрометцентру

Тепла і сонячна погода. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області у суботу, 19 квітня, погода буде по-весняному спекотною та приємною. Однак завтра в регіоні можливий вітер з поривами 7-12 м/с.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Києві 19 квітня

За прогнозом синоптиків, у суботу 19 квітня буде мінлива хмарність, але без опадів. Однак завтра варто очікувати південно-східний вітер з поривами 7-12 м/с.

В області температура повітря вночі коливатиметься в межах +7...+12 °C, а вдень підніметься до +19...+24 °C. Водночас у самому Києві на термометрах вночі показуватиме +10...+12 °C, а вдень +20...+22 °C.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, до Харкова 19 квітня також прийде справжнє літо. Погода тішитиме кожен день.

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