Погода в Києві завтра, 19 квітня — прогноз від Укргідрометцентру

Київ накриє справжнє тепло — чого чекати від погоди завтра
У Києві та Київській області у суботу, 19 квітня, погода буде по-весняному спекотною та приємною. Однак завтра в регіоні можливий вітер з поривами 7-12 м/с.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Погода в Києві 19 квітня
За прогнозом синоптиків, у суботу 19 квітня буде мінлива хмарність, але без опадів. Однак завтра варто очікувати південно-східний вітер з поривами 7-12 м/с.
В області температура повітря вночі коливатиметься в межах +7...+12 °C, а вдень підніметься до +19...+24 °C. Водночас у самому Києві на термометрах вночі показуватиме +10...+12 °C, а вдень +20...+22 °C.
Нагадаємо, до Харкова 19 квітня також прийде справжнє літо. Погода тішитиме кожен день.
Також ми писали, що сьогодні магнітосфера Землі залишатиметься в стані підвищеної збудженості. Це може вплинути на самопочуття.
Читайте Новини.LIVE!