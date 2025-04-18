Погода в Киеве завтра, 19 апреля — прогноз от Укргидрометцентра

Киев накроет настоящее тепло — чего ждать от погоды завтра
В Киеве и Киевской области в субботу, 19 апреля, погода будет по-весеннему жаркой и приятной. Однако завтра в регионе возможен ветер с порывами 7-12 м/с.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Погода в Киеве 19 апреля
По прогнозу синоптиков, в субботу 19 апреля будет переменная облачность, но без осадков. Однако завтра стоит ожидать юго-восточный ветер с порывами 7-12 м/с.
В области температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7...+12 °C, а днем поднимется до +19...+24 °C. В то же время в самом Киеве на термометрах ночью будет показывать +10...+12 °C, а днем +20...+22 °C.
Напомним, в Харьков 19 апреля также придет настоящее лето. Погода будет радовать каждый день.
Также мы писали, что сегодня магнитосфера Земли будет оставаться в состоянии повышенной возбужденности. Это может повлиять на самочувствие.
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