Погода в Киеве завтра, 19 апреля — прогноз от Укргидрометцентра

Теплая и солнечная погода. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области в субботу, 19 апреля, погода будет по-весеннему жаркой и приятной. Однако завтра в регионе возможен ветер с порывами 7-12 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Киеве 19 апреля

По прогнозу синоптиков, в субботу 19 апреля будет переменная облачность, но без осадков. Однако завтра стоит ожидать юго-восточный ветер с порывами 7-12 м/с.

В области температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7...+12 °C, а днем поднимется до +19...+24 °C. В то же время в самом Киеве на термометрах ночью будет показывать +10...+12 °C, а днем +20...+22 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, в Харьков 19 апреля также придет настоящее лето. Погода будет радовать каждый день.

Также мы писали, что сегодня магнитосфера Земли будет оставаться в состоянии повышенной возбужденности. Это может повлиять на самочувствие.