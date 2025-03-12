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Київ накриють дощі — яку погоду чекати в столиці завтра

12 березня 2025 13:11
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Києві на 13 березня — прогноз від синоптиків
Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода у Києві та області у четвер, 13 березня, буде хмарною. В другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора, але температура повітря буде комфортною.

Про це повідомляє Meteoprog

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Погода в Києві та області 13 березня

Синоптики прогнозують, що у Києві 13 березня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8...+10 °C, а вдень підніметься до +14...+18 °C. Сильного вітру в четвер не очікується, пориви будуть лише 3-6 м/с.

погода в Києві 13 березня
Карта температур по всій Україні. Фото: Meteoprog 

Нагадаємо, сьогодні в деяких регіонах будуть дощі та штормовий вітер. Однак температура повітря коливатиметься в межах +9..+19 °C. 

Крім того, на Сонці зафіксовано чотири спалахи класу C. Астросиноптики відповіли, чи призведе це до магнітних бур. 

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