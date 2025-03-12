Погода в Києві на 13 березня — прогноз від синоптиків

Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області у четвер, 13 березня, буде хмарною. В другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора, але температура повітря буде комфортною.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Києві та області 13 березня

Синоптики прогнозують, що у Києві 13 березня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8...+10 °C, а вдень підніметься до +14...+18 °C. Сильного вітру в четвер не очікується, пориви будуть лише 3-6 м/с.

Карта температур по всій Україні. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, сьогодні в деяких регіонах будуть дощі та штормовий вітер. Однак температура повітря коливатиметься в межах +9..+19 °C.

Крім того, на Сонці зафіксовано чотири спалахи класу C. Астросиноптики відповіли, чи призведе це до магнітних бур.