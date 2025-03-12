Погода в Киеве на 13 марта — прогноз от синоптиков

Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области в четверг, 13 марта, будет облачной. Во второй половине дня ожидается дождь, который будет идти до самого вечера, но температура воздуха будет комфортной.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Киеве и области 13 марта

Синоптики прогнозируют, что в Киеве 13 марта в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Во второй половине дня ожидается дождь, который будет идти до самого вечера.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8...+10 °C, а днем поднимется до +14...+18 °C. Сильного ветра в четверг не ожидается, порывы будут лишь 3-6 м/с.

Карта температур по всей Украине. Фото: Meteoprog

Напомним, сегодня в некоторых регионах будут дожди и штормовой ветер. Однако температура воздуха будет колебаться в пределах +9..+19 °C.

Кроме того, на Солнце зафиксировано четыре вспышки класса C. Астросиноптики ответили, приведет ли это к магнитным бурям.