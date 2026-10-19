Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київ накриють дощі та похолодання: прогноз на завтра

Київ накриють дощі та похолодання: прогноз на завтра

Ua ru
19 жовтня 2026 15:08
Погода в Києві 20 жовтня: прогноз температури, дощу та вітру на вівторок
Транспорт в дощовому місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 20 жовтня, у Києві прогнозують хмарну погоду з проясненнями та невеликий дощ, який періодично супроводжуватиме жителів столиці протягом дня. За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень становитиме близько +11 °C, тоді як у нічні години очікується приблизно +16 °C.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на прогноз Meteoprog.

Реклама
Погода в Украине
Прогноз погоди від Meteoprog. Фото: скриншот

Погода в Києві 20 жовтня від Meteoprog

За прогнозами синоптиків, упродовж вівторка в столиці переважатиме хмарна погода з періодичними проясненнями. Також очікується невеликий дощ.

Опади можуть додати сирості, а істотного поліпшення погодних умов протягом дня не прогнозують.

Температура повітря вночі становитиме близько +16 °C. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть приблизно +11 °C.

Читайте також:

Вітер буде східним зі швидкістю 6–7 м/с. Найбільше його вплив відчуватиметься на відкритих ділянках міста.

Атмосферний тиск становитиме близько 756 мм ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря — приблизно 58%.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що протягом тижня з 19 до 25 жовтня в Україні очікується мінлива погода. На початку тижня прогнозують дощі, місцями грози, а на Одещині — сильні опади. Із п'ятниці переважатиме суха погода, а на півдні та Закарпатті температура може підвищитися до +22 °C.

Також Новини.LIVE писав, що швейцарські льодовики за останні п'ять років втратили майже 20% свого об'єму. Лише від початку 2026 року скорочення становило близько 5,5%. Фахівці пов'язують стрімке танення з хвилями спеки та глобальною зміною клімату.

погода негода прогноз погоди погода в Україні погодні умови
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації