Погода в Києві 20 жовтня: прогноз температури, дощу та вітру на вівторок

Транспорт в дощовому місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 20 жовтня, у Києві прогнозують хмарну погоду з проясненнями та невеликий дощ, який періодично супроводжуватиме жителів столиці протягом дня. За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень становитиме близько +11 °C, тоді як у нічні години очікується приблизно +16 °C.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на прогноз Meteoprog.

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Прогноз погоди від Meteoprog. Фото: скриншот

Погода в Києві 20 жовтня від Meteoprog

За прогнозами синоптиків, упродовж вівторка в столиці переважатиме хмарна погода з періодичними проясненнями. Також очікується невеликий дощ.

Опади можуть додати сирості, а істотного поліпшення погодних умов протягом дня не прогнозують.

Температура повітря вночі становитиме близько +16 °C. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть приблизно +11 °C.

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Атмосферний тиск становитиме близько 756 мм ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря — приблизно 58%.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що протягом тижня з 19 до 25 жовтня в Україні очікується мінлива погода. На початку тижня прогнозують дощі, місцями грози, а на Одещині — сильні опади. Із п'ятниці переважатиме суха погода, а на півдні та Закарпатті температура може підвищитися до +22 °C.

Також Новини.LIVE писав, що швейцарські льодовики за останні п'ять років втратили майже 20% свого об'єму. Лише від початку 2026 року скорочення становило близько 5,5%. Фахівці пов'язують стрімке танення з хвилями спеки та глобальною зміною клімату.