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Главная Киев Киев ждут дожди и похолодание: прогноз на завтра

Киев ждут дожди и похолодание: прогноз на завтра

Ua ru
19 октября 2026 15:08
Погода в Киеве 20 октября: прогноз температуры, дождя и ветра на вторник
Транспорт в дождливом городе. Иллюстративное фото: Новости.LIVE

Во вторник, 20 октября, в Киеве прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь, который периодически будет идти в столице в течение дня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит около +11 °C, тогда как в ночные часы ожидается примерно +16 °C.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Meteoprog.

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Погода в Украине
Прогноз погоды от Meteoprog. Фото: скриншот

Погода в Киеве 20 октября от Meteoprog

По прогнозам синоптиков, в течение вторника в столице будет преобладать облачная погода с периодическими прояснениями. Также ожидается небольшой дождь.

Осадки могут повысить сырость, а существенного улучшения погодных условий в течение дня не прогнозируют.

Температура воздуха ночью составит около +16 °C. В дневные часы столбики термометров будут показывать примерно +11 °C.

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Ветер будет восточным со скоростью 6–7 м/с. Сильнее всего его влияние будет ощущаться на открытых участках города.

Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха — примерно 58%.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в течение недели с 19 по 25 октября в Украине ожидается переменчивая погода. В начале недели прогнозируют дожди, местами грозы, а в Одесской области — сильные осадки. С пятницы будет преобладать сухая погода, а на юге и в Закарпатье температура может повыситься до +22 °C.

Также Новини.LIVE писал, что швейцарские ледники за последние пять лет потеряли почти 20% своего объема. Только с начала 2026 года сокращение составило около 5,5%. Специалисты связывают стремительное таяние с волнами жары и глобальным изменением климата.

погода непогода прогноз погоды погода в Украине погодные условия
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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