Погода в Киеве 20 октября: прогноз температуры, дождя и ветра на вторник

Киев ждут дожди и похолодание: прогноз на завтра
Во вторник, 20 октября, в Киеве прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшой дождь, который периодически будет идти в столице в течение дня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем составит около +11 °C, тогда как в ночные часы ожидается примерно +16 °C.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Meteoprog.
Погода в Киеве 20 октября от Meteoprog
По прогнозам синоптиков, в течение вторника в столице будет преобладать облачная погода с периодическими прояснениями. Также ожидается небольшой дождь.
Осадки могут повысить сырость, а существенного улучшения погодных условий в течение дня не прогнозируют.
Температура воздуха ночью составит около +16 °C. В дневные часы столбики термометров будут показывать примерно +11 °C.
Ветер будет восточным со скоростью 6–7 м/с. Сильнее всего его влияние будет ощущаться на открытых участках города.
Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба, а относительная влажность воздуха — примерно 58%.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в течение недели с 19 по 25 октября в Украине ожидается переменчивая погода. В начале недели прогнозируют дожди, местами грозы, а в Одесской области — сильные осадки. С пятницы будет преобладать сухая погода, а на юге и в Закарпатье температура может повыситься до +22 °C.
Также Новини.LIVE писал, что швейцарские ледники за последние пять лет потеряли почти 20% своего объема. Только с начала 2026 года сокращение составило около 5,5%. Специалисты связывают стремительное таяние с волнами жары и глобальным изменением климата.