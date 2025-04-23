Погода в Києві завтра, 24 квітня — прогноз від Укргідрометцентру

Дощ і блискавка. Фото: pixabay

У Києві та Київській області у четвер, 24 квітня буде тепла погода, але з дощами та подекуди грозами. Крім того, в регіоні оголошено пожежну небезпеку.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Києві та області 24 квітня

Синоптики прогнозують, що завтра в Києві та області буде мінлива хмарність. Великих опадів не передбачається, але вдень місцями по області можливий короткочасний дощ, а подекуди гроза.

Температура повітря вночі в області коливатиметься в межах +8...+13 °C, а вдень підніметься до +21...+26 °C. Водночас в Києві вночі стовпчики термометрів опустяться до +8...+13 °C, а вдень "підстрибнуть" до +23...+25 °C.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Пожежна небезпека в Києві

Водночас синоптики оголосили про надзвичайний рівень небезпеки у Києві та області упродовж 24-25 квітня.

Пожежна небезпека в Києві та області 24 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Зазначається, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання.

Нагадаємо, на Львів сунуть небезпечні стихії 24 квітня. В міста та області можливі сильні грози.

Також ми повідомляли, що потужна злива накрила Ужгород та перетворила місто на Венецію. За годину погодні умови принесли кількаденну норму опадів.