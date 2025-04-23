Погода в Киеве завтра, 24 апреля — прогноз от Укргидрометцентра

Дождь и молния. Фото: pixabay

В Киеве и Киевской области в четверг, 24 апреля будет теплая погода, но с дождями и местами грозами. Кроме того, в регионе объявлена пожарная опасность.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве и области 24 апреля

Синоптики прогнозируют, что завтра в Киеве и области будет переменная облачность. Больших осадков не предвидится, но днем местами по области возможен кратковременный дождь, а местами гроза.

Температура воздуха ночью в области будет колебаться в пределах +8...+13 °C, а днем поднимется до +21...+26 °C. В то же время в Киеве ночью столбики термометров опустятся до +8...+13 °C, а днем "подпрыгнут" до +23...+25 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Пожарная опасность в Киеве

В то же время синоптики объявили о чрезвычайном уровне опасности в Киеве и области в течение 24-25 апреля.

Пожарная опасность в Киеве и области 24 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Отмечается, что погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания.

Напомним, на Львов надвигаются опасные стихии 24 апреля. В города и области возможны сильные грозы.

Также мы сообщали, что мощный ливень накрыл Ужгород и превратил город в Венецию. За час погодные условия принесли многодневную норму осадков.