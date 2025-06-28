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Головна Київ Київ накрила гроза і град — приспустять головний прапор України

Київ накрила гроза і град — приспустять головний прапор України

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 17:59
Погода у Києві 28 червня — столицю накрила гроза і град
Сильна гроза у Києві. Фото: Вечірній Київ
Ключові моменти Гроза та град у Києві 28 червня

У Києві 28 червня випав град та почалася сильна гроза. Крім того, до кінця доби у столиці очікується сильний вітер зі штормовими поривами. 

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА)

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Гроза та град у Києві 28 червня

Київ сьогодні накрила потужна гроза та град. Деякі вулиці сильно затопило, а на дорогах погіршилась видимість. Водії та пішоходів закликають бути обачними. 

Крім того, в  Укргідрометцентрі прогнозують, що до кінця доби 28 червня та впродовж 29 червня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Також через потужну негоду у Києві приспустять головний прапор країни. За інформацією КО "Київзеленбуд", щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Зазначимо,  висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м, його вага — 32 т, а розмір полотнища — 16 на 24 м.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко попередила українців про сильні дощі 29 червня. Крім того, можливі сильні пориви вітру.

Водночас у МОЗ дали поради, як вберегтися від теплового удару під час спеки в Україні.

погода Київ дощ погода в Україні град
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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