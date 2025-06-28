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Главная Киев Киев накрыли гроза и град — приспустят главный флаг Украины

Киев накрыли гроза и град — приспустят главный флаг Украины

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 17:59
Погода в Киеве 28 июня — столицу накрыла гроза и град
Сильная гроза в Киеве. Фото: Вечерний Киев
Ключові моменти Гроза и град в Киеве 28 июня

В Киеве 28 июня выпал град и началась сильная гроза. Кроме того, до конца суток в столице ожидается сильный ветер со штормовыми порывами.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Гроза и град в Киеве 28 июня

Киев сегодня накрыла мощная гроза и град. Некоторые улицы сильно затопило, а на дорогах ухудшилась видимость. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными.

Кроме того, в Укргидрометцентре прогнозируют, что до конца суток 28 июня и в течение 29 июня в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

Также из-за мощной непогоды в Киеве приспустят главный флаг страны. По информации КО "Киевзеленстрой", чтобы избежать повреждений полотнища, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

Отметим, высота флагштока на Печерских холмах составляет почти 90 м, его вес — 32 т, а размер полотнища — 16 на 24 м.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о сильных дождях 29 июня. Кроме того, возможны сильные порывы ветра.

В то же время в Минздраве дали советы, как уберечься от теплового удара во время жары в Украине.

погода Киев дождь погода в Украине град
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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