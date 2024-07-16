Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Київ накрила негода — повідомляють про затоплені вулиці та повалені дерева arrow

Київ накрила негода — повідомляють про затоплені вулиці та повалені дерева

16 липня 2024 18:47
Галина Шподарева - редактор
Київ накрила негода — у мережі показали наслідки
Автівка на затопленій вулиці. Фото: Telegram-канал "Реальний Київ | Україна"
Галина Шподарева - редактор

Ввечері 16 липня Київ накрило дощем із потужним буревієм — через зливу під водою опинилися вулиці, а вітер повалив дерева. Користувачі соцмереж публікують відео негоди та наслідків.

Про наближення грози киян та жителів області попередив Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:
Київ накрила негода — повідомляють про затоплені вулиці та повалені дерева - фото 1
Допис Українського гідрометеорологічного центру. Фото: скриншот

Негода у Києві

Столичні Telegram-канал публікують відео зливи та наслідки буревію. Одна з вулиць перетворилася на гірну річку, а у дворі одного з житлових будинків величезне дерево привалило відразу кілька автомобілів. 

Київ накрила негода — повідомляють про затоплені вулиці та повалені дерева - фото 2
У Києві дерево впало на автівки. Фото: Telegram-канал "Реальний Київ | Україна"
Київ накрила негода — повідомляють про затоплені вулиці та повалені дерева - фото 3
Затоплена вулиця в Києві. Фото: Telegram-канал "Реальний Київ | https://t.me/kievreal1/63322Україна"

У Київській міській державній адміністрації рекомендують під час грози уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі та не паркувати поруч із ними автотранспорт. 

Київ накрила негода — повідомляють про затоплені вулиці та повалені дерева - фото 4
Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні 17 липня на переважній більшості території триматиметься аномально спекотна погода. Проте у деяких областях пройдуть короткочасні грозові дощі.

Раніше ми писали, що Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії, у зв'язку з чим на нашій території спостерігаються потужні відхилення температури повітря. Так, 11 липня, найжаркіше за довгий час і порівняно з іншими областями було на Миколаївщині, де повітря прогрілось до +40,2 °C.

Одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж 12-14 липня. Своєю чергою потерпають від спеки також і центральні області, зокрема Черкаська, де внаслідок високої температури вибухнула автівка

погода Київ негода дерева Київська область дощ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня