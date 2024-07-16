Київ накрила негода — у мережі показали наслідки

Автівка на затопленій вулиці. Фото: Telegram-канал "Реальний Київ | Україна"

Ввечері 16 липня Київ накрило дощем із потужним буревієм — через зливу під водою опинилися вулиці, а вітер повалив дерева. Користувачі соцмереж публікують відео негоди та наслідків.

Про наближення грози киян та жителів області попередив Український гідрометеорологічний центр.

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Допис Українського гідрометеорологічного центру. Фото: скриншот

Негода у Києві

Столичні Telegram-канал публікують відео зливи та наслідки буревію. Одна з вулиць перетворилася на гірну річку, а у дворі одного з житлових будинків величезне дерево привалило відразу кілька автомобілів.

У Києві дерево впало на автівки. Фото: Telegram-канал "Реальний Київ | Україна"

Затоплена вулиця в Києві. Фото: Telegram-канал "Реальний Київ | https://t.me/kievreal1/63322Україна"

У Київській міській державній адміністрації рекомендують під час грози уникати перебування поблизу великих дерев, рекламних щитів, ліній електропередачі та не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні 17 липня на переважній більшості території триматиметься аномально спекотна погода. Проте у деяких областях пройдуть короткочасні грозові дощі.

Раніше ми писали, що Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії, у зв'язку з чим на нашій території спостерігаються потужні відхилення температури повітря. Так, 11 липня, найжаркіше за довгий час і порівняно з іншими областями було на Миколаївщині, де повітря прогрілось до +40,2 °C.

Одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж 12-14 липня. Своєю чергою потерпають від спеки також і центральні області, зокрема Черкаська, де внаслідок високої температури вибухнула автівка.