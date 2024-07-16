Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киев накрыла непогода — сообщают о затопленных улицах и поваленных деревьях arrow

Киев накрыла непогода — сообщают о затопленных улицах и поваленных деревьях

16 июля 2024 18:47
Галина Шподарева - редактор
Киев накрыла непогода — в сети показали последствия
Автомобиль на затопленной улице. Фото: Telegram-канал "Реальный Киев | Украина"
Галина Шподарева - редактор

Вечером 16 июля Киев накрыло дождем с мощным ураганом — из-за ливня под водой оказались улицы, а ветер повалил деревья. Пользователи соцсетей публикуют видео непогоды и последствия.

О приближении грозы киевлян и жителей области предупредил Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:
Киев накрыла непогода — сообщают о затопленных улицах и поваленных деревьях - фото 1
Сообщение Украинского гидрометеорологического центра. Фото: скриншот

Непогода в Киеве

Столичные Telegram-канал публикуют видео ливня и последствия урагана. Одна из улиц превратилась в горную реку, а во дворе одного из жилых домов огромное дерево привалило сразу несколько автомобилей.

Киев накрыла непогода — сообщают о затопленных улицах и поваленных деревьях - фото 2
В Киеве дерево упало на автомобили. Фото: Telegram-канал "Реальный Киев | Украина"
Киев накрыла непогода — сообщают о затопленных улицах и поваленных деревьях - фото 3
Затопленная улица в Киеве. Фото: Telegram-канал "Реальный Киев | Украина"

В Киевской городской государственной администрации рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи крупных деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Киев накрыла непогода — сообщают о затопленных улицах и поваленных деревьях - фото 4
Сообщение КГГА. Фото: скриншот

Напомним, в Украине 17 июля на подавляющем большинстве территории будет держаться аномально жаркая погода. Однако в некоторых областях пройдут кратковременные дожди.

Ранее мы писали, что Украина находится в эпицентре температурной аномалии, в связи с чем на нашей территории наблюдаются сильные отклонения температуры воздуха. Так, 11 июля было самым жарким по сравнению с другими областями на Николаевщине, где воздух прогрелся до +40,2 °C.

Сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве 12-14 июля. В свою очередь страдают от жары также и центральные области, в частности Черкасская, где в результате высокой температуры взорвался автомобиль.

погода Киев непогода деревья Киевская область дождь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля