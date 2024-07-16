Киев накрыла непогода — в сети показали последствия

Автомобиль на затопленной улице. Фото: Telegram-канал "Реальный Киев | Украина"

Вечером 16 июля Киев накрыло дождем с мощным ураганом — из-за ливня под водой оказались улицы, а ветер повалил деревья. Пользователи соцсетей публикуют видео непогоды и последствия.

О приближении грозы киевлян и жителей области предупредил Украинский гидрометеорологический центр.

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Сообщение Украинского гидрометеорологического центра. Фото: скриншот

Непогода в Киеве

Столичные Telegram-канал публикуют видео ливня и последствия урагана. Одна из улиц превратилась в горную реку, а во дворе одного из жилых домов огромное дерево привалило сразу несколько автомобилей.

В Киеве дерево упало на автомобили. Фото: Telegram-канал "Реальный Киев | Украина"

Затопленная улица в Киеве. Фото: Telegram-канал "Реальный Киев | Украина"

В Киевской городской государственной администрации рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи крупных деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Сообщение КГГА. Фото: скриншот

Напомним, в Украине 17 июля на подавляющем большинстве территории будет держаться аномально жаркая погода. Однако в некоторых областях пройдут кратковременные дожди.

Ранее мы писали, что Украина находится в эпицентре температурной аномалии, в связи с чем на нашей территории наблюдаются сильные отклонения температуры воздуха. Так, 11 июля было самым жарким по сравнению с другими областями на Николаевщине, где воздух прогрелся до +40,2 °C.

Сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве 12-14 июля. В свою очередь страдают от жары также и центральные области, в частности Черкасская, где в результате высокой температуры взорвался автомобиль.