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Київ накрила негода — вітер валить рекламні щити та дерева

28 жовтня 2023 09:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Київ накрила негода — вітер валить рекламні щити та дерева
Дерево на дорозі внаслідок сильного вітру. Фото: t.me/kyivpatrol
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 28 жовтня, Київ накрила негода. Потужний вітер валить рекламні щити та вириває дерева з корінням.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Сильний вітер у столиці України виніс на проїжджу частину конструкцію, якою огороджують смітники. За інформацією місцевих, це сталось в Оболонському районі. 

Вітер руйнує рекламні щити та вириває дерева із землі.

Попередження від поліції

У патрульній поліції Києва розповіли, що внаслідок повалення дерева на Брест-Литовському шосе в напрямку Києва, рух транспорту частково ускладнений.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!" — йдеться у повідомленні.

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Допис патрульної поліції Києва. Фото: скриншот

Що кажуть в Укргідрометцентрі

Синоптики попередили мешканців Київської області про небезпечні метеорологічні явища. В Укргідрометцентрі повідомили, що у найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру 25 м/c.

Оголошено другий рівень небезпеки.

Попередження про стихійні метеорологічні явища в Київській області 28 жовтня
Попередження про стихійні метеорологічні явища в Київській області. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, у більшості областей України очікуються дощі. До того ж у деяких частинах країни будуть сильні пориви вітру — до 28-30 м/с.

Також ми писали, що цими вихідними у більшості областей України очікуються помірні дощі, вночі у північній частині, місцями — значні. У південній частині, в західних та центральних областях вдень без істотних опадів. Також повідомляється про небезпеку підтоплень та сильні пориви вітру в західних регіонах України.

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