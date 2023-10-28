Киев накрыла непогода — ветер валит рекламные щиты и деревья

Дерево на дороге из-за сильного ветра. Фото: t.me/kyivpatrol

Сегодня, 28 октября, Киев накрыла непогода. Мощный ветер валит рекламные щиты и вырывает деревья с корнями.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Сильный ветер в столице Украины вынес на проезжую часть конструкцию, которой ограждают свалки. По информации местных, это произошло в Оболонском районе.

Ветер разрушает рекламные щиты и вырывает деревья из земли.

Предупреждение от полиции

В патрульной полиции Киева рассказали, что в результате падения дерева на Брест-Литовском шоссе в направлении Киева, движение транспорта частично затруднено.

"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" — говорится в сообщении.

Пост патрульной полиции Киева. Фото: скриншот

Что говорят в Укргидрометцентре

Синоптики предупредили жителей Киевской области об опасных метеорологических явлениях. В Укргидрометцентре сообщили, что в ближайший час с удержанием до конца дня 28 октября порывы ветра 25 м/c.

Объявлен второй уровень опасности.

Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, сегодня, 28 октября, в большинстве областей Украины ожидаются дожди. К тому же, в некоторых частях страны будут сильные порывы ветра — до 28-30 м/с.

Также мы писали, что в эти выходные в большинстве областей Украины ожидаются умеренные дожди, ночью в северной части, местами — значительные. В южной части, в западных и центральных областях днем без существенных осадков. Также сообщается об опасности подтоплений и сильных порывах ветра в западных регионах Украины.