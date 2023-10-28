Киев накрыла непогода — ветер валит рекламные щиты и деревья
Сегодня, 28 октября, Киев накрыла непогода. Мощный ветер валит рекламные щиты и вырывает деревья с корнями.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Непогода в Киеве
Сильный ветер в столице Украины вынес на проезжую часть конструкцию, которой ограждают свалки. По информации местных, это произошло в Оболонском районе.
Ветер разрушает рекламные щиты и вырывает деревья из земли.
Предупреждение от полиции
В патрульной полиции Киева рассказали, что в результате падения дерева на Брест-Литовском шоссе в направлении Киева, движение транспорта частично затруднено.
"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" — говорится в сообщении.
Что говорят в Укргидрометцентре
Синоптики предупредили жителей Киевской области об опасных метеорологических явлениях. В Укргидрометцентре сообщили, что в ближайший час с удержанием до конца дня 28 октября порывы ветра 25 м/c.
Объявлен второй уровень опасности.
Напомним, сегодня, 28 октября, в большинстве областей Украины ожидаются дожди. К тому же, в некоторых частях страны будут сильные порывы ветра — до 28-30 м/с.
Также мы писали, что в эти выходные в большинстве областей Украины ожидаются умеренные дожди, ночью в северной части, местами — значительные. В южной части, в западных и центральных областях днем без существенных осадков. Также сообщается об опасности подтоплений и сильных порывах ветра в западных регионах Украины.
Читайте Новини.LIVE!