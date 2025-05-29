Злива у Києві 29 травня — затоплені дороги та затори

Через зливу підтопило дороги у Києві. Фото: Новини.LIVE

У другій половині четверга, 29 травня, Київ накрила сильна злива. У багатьох районах міста підтоплені дороги, через що значно ускладнився рух транспорту.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Користувачі соцмереж публікують відео й фото затоплених вулиць, зокрема у центрі столиці, на Лівому березі та Оболоні. На деяких ділянках досить високий рівень води.

Зокрема в Оболонському районі через зливу затопило підземний перехід. А проспект Григоренка на Позняках перетворився на "річку".

Раніше Укргідрометцентр попереджав про суттєве погіршення погодних умов у Києві та області 29 травня, включно з сильними дощами, грозами та шквалами вітру.

Також ми писали, що до 1 червня в багатьох регіонах України буде дощова погода.