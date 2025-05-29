Ливень в Киеве 29 мая - затопленные дороги и пробки

Киев накрыл ливень, затоплены улицы и затруднено движение — видео
Во второй половине четверга, 29 мая, Киев накрыл сильный ливень. Во многих районах города подтоплены дороги, из-за чего значительно осложнилось движение транспорта.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Киев накрыл ливень
Пользователи соцсетей публикуют видео и фото затопленных улиц, в частности в центре столицы, на Левом берегу и Оболони. На некоторых участках достаточно высокий уровень воды.
В частности в Оболонском районе из-за ливня затопило подземный переход. А проспект Григоренко на Позняках превратился в "реку".
Ранее Укргидрометцентр предупреждал о существенном ухудшении погодных условий в Киеве и области 29 мая, включая сильные дожди, грозы и шквалы ветра.
Также мы писали, что до 1 июня во многих регионах Украины будет дождливая погода.
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