Ливень в Киеве 29 мая - затопленные дороги и пробки

Из-за ливня подтопило дороги в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во второй половине четверга, 29 мая, Киев накрыл сильный ливень. Во многих районах города подтоплены дороги, из-за чего значительно осложнилось движение транспорта.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Пользователи соцсетей публикуют видео и фото затопленных улиц, в частности в центре столицы, на Левом берегу и Оболони. На некоторых участках достаточно высокий уровень воды.

В частности в Оболонском районе из-за ливня затопило подземный переход. А проспект Григоренко на Позняках превратился в "реку".

Ранее Укргидрометцентр предупреждал о существенном ухудшении погодных условий в Киеве и области 29 мая, включая сильные дожди, грозы и шквалы ветра.

Также мы писали, что до 1 июня во многих регионах Украины будет дождливая погода.