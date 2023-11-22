Київ накрило снігом — який вигляд має столиця зараз

Засніжений Київ. Фото: t.me/kievreal1

Сьогодні вночі у Києві випав сніг. Вже на ранок майже вся столиця стала "білою". До прибирання снігу в місті задіяні 297 одиниць техніки, а водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.

Відповідні фото засніженого Києва з'явились у місцевих Telegram-каналах.

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Сьогодні Київ засипало снігом. На світлинах видно чималий шар снігу та повністю засніжені вулиці.



Засніжений Київ. Фото: t.me/kievreal1

Засніжений Київ. Фото: t.me/kievreal1

Засніжений Київ. Фото: t.me/kievreal1

Засніжений Київ. Фото: t.me/kievreal1

Засніжений Київ. Фото: t.me/kievreal1

Засніжений Київ. Фото: t.me/kievreal1

Засніжений Київ. Фото: t.me/kievreal1 1 / 7

Комунальники вже взялися до розчищення доріг. У Київській міській державній адміністрації повідомили, що загалом, до прибирання снігу в столиці задіяні 297 одиниць техніки "Київавтодору" та понад 160 одиниць техніки керуючих компаній.

У першу чергу, розчищають спуски, підйоми, покриття з гранітної бруківки, мости, головні дорожні артерії міста. Окрім того, 300 працівників бригад з ручного прибирання очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи. У дворах до прибирання снігу задіяно понад 160 одиниць техніки керуючих компаній, понад чотири тисячі працівників на місцях у черговому режимі.

Попередження для водіїв

Погодні умови можуть призвести до п огіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиц ь. Тому у Київській міській військовій адміністрації водіїв закликають не паркуватися обабіч вулиць та доріг, аби не заважати працювати спецтехніці. А також бути уважними за кермом при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ.

Також водіїв просять не перевищувати швидкість та дотримуватися безпечної дистанції. А найбільше слід бути уважним під час руху по естакадах, мостах та шляхопроводах — саме на цих місцях виникнення ожеледиці найбільш ймовірне.

За прогнозом Українського гідрометцентру 23 та 24 очікується помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Синоптики попередили про I рівень небезпеки.

Нагадаємо, 18 листопада в низці українських міст випав перший сніг. Тоді засніжило Волинь, Прикарпаття, а також міста Львів, Чернівці та Рівне.