Киев накрыло снегом — как сейчас выглядит столица

Заснеженный Киев. Фото: t.me/kievreal1

Сегодня в Киеве выпал снег. Уже к утру почти вся столица стала "белой". К уборке снега в городе задействовано 297 единиц техники, а водителей предупреждают об гололедице на дорогах.

Соответствующие фото заснеженного Киева появились в местных Telegram-каналах.

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Как выглядит заснеженный Киев

Сегодня Киев засыпало снегом. На фотографиях видно полностью заснеженные улицы.

Снежный Киев. Фото: t.me/kievreal1

Снежный Киев. Фото: t.me/kievreal1

Снежный Киев. Фото: t.me/kievreal1

Снежный Киев. Фото: t.me/kievreal1

Снежный Киев. Фото: t.me/kievreal1

Снежный Киев. Фото: t.me/kievreal1

Снежный Киев. Фото: t.me/kievreal1 1/7 _ 7

Коммунальщики уже приступили к расчистке дорог. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что всего к уборке снега в столице задействованы 297 единиц техники "Киевавтодора" и более 160 единиц техники управляющих компаний.

В первую очередь расчищают спуски, подъемы, покрытия из гранитной брусчатки, мосты, главные дорожные артерии города. Кроме того, 300 работников бригад по ручной уборке очищают от снега остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы. Во дворах к уборке снега задействовано более 160 единиц техники управляющих компаний, более четырех тысяч работников на местах в дежурном режиме.

Предупреждение для водителей

Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Поэтому в Киевской городской военной администрации водителей призывают не парковаться по обеим улицам и дорогам, чтобы не мешать работать спецтехнике. А также быть внимательными за рулем при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений.

Также водителей просят не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию. А больше всего следует быть внимательным при движении по эстакадам, мостам и путепроводам — именно на этих местах возникновение гололеда наиболее вероятно.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 23 и 24 ожидается умеренный мокрый снег, на дорогах гололедица. Синоптики предупредили об І уровне опасности.

Напомним, 18 ноября в ряде украинских городов выпал первый снег. Тогда заснежило Волынь, Прикарпатье, а также города Львов, Черновцы и Ровно.