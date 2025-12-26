У Києві випав сніг — фото, відео

Комунальники розчищають сніг. Фото: КМДА

Вночі 26 грудня Київ замело снігом, через що комунальні служби працюють у посиленому режимі. До прибирання вулиць і пішохідних зон залучено сотні працівників та десятки одиниць спецтехніки.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Читайте також:

Вночі Київ засніжило

На вулицях міста з ночі працюють 182 одиниці спецтехніки "Київавтодору". Насамперед дорожники очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми, а також підходи до зупинок громадського транспорту та пішохідні переходи.

Окрім техніки, до робіт залучено 122 працівники у складі 23 бригад. Вони очищають зупинки, вузькі тротуари, сходи, підходи до наземних і підземних переходів та інші пішохідні зони, де не може працювати малогабаритна снігоприбиральна техніка.

На прибудинкових територіях сніг прибирають працівники керуючих компаній. У парках і скверах міста роботи виконують "зеленбудівці" — задіяно 43 одиниці техніки та 673 працівники.

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 26 грудня, на дорогах очікується ожеледиця, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, можливі хуртовини. Міська влада закликає водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватися безпечної дистанції, а пішоходів — уважно пересуватися та використовувати флікери в темний час доби.

Нагадаємо, киян попередили про погіршення погодних умов та хуртовину.

А також синоптики попереджали, що 26 грудня снігом накриє майже всю Україну.