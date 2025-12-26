Видео
Главная Киев Киев накрыло снегом — на дорогах с ночи работают коммунальщики

Киев накрыло снегом — на дорогах с ночи работают коммунальщики

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 10:21
В Киеве выпал снег — фото, видео
Коммунальщики расчищают снег. Фото: КГГА

Ночью 26 декабря Киев замело снегом, из-за чего коммунальные службы работают в усиленном режиме. К уборке улиц и пешеходных зон привлечены сотни работников и десятки единиц спецтехники.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Читайте также:

Ночью Киев заснежило

На улицах города с ночи работают 182 единицы спецтехники "Киевавтодора". Прежде всего дорожники очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, а также подходы к остановкам общественного транспорта и пешеходные переходы.

Кроме техники, к работам привлечены 122 работника в составе 23 бригад. Они очищают остановки, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам и другие пешеходные зоны, где не может работать малогабаритная снегоуборочная техника.

На придомовых территориях снег убирают работники управляющих компаний. В парках и скверах города работы выполняют "зеленстроевцы" — задействовано 43 единицы техники и 673 работника.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 декабря, на дорогах ожидается гололедица, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, возможны метели. Городская власть призывает водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов — внимательно передвигаться и использовать фликеры в темное время суток.

Напомним, киевлян предупредили об ухудшении погодных условий и метели.

А также синоптики предупреждали, что 26 декабря снегом накроет почти всю Украину.

погода Киев снег коммунальные службы снегопад
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
