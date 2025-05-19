У Києві зростає кількість випадків гепатиту А — що відомо

Лікування пацієнтів. Фото ілюстративне: Freepik

У столиці України зафіксовано спалах гепатиту А, що передається переважно через забруднену воду або їжу. Станом на 18 травня у Києві зареєстровано 72 випадки захворювання, з них 33 — серед дітей.

Про це повідомляє УНН.

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Найбільше випадків зафіксовано в Солом’янському районі столиці. Епідеміологи вже проводять розслідування для з’ясування джерела зараження та контактувань хворих. У місті вживаються всі необхідні протиепідемічні заходи, щоб не допустити подальшого поширення інфекції.

У Центрі контролю та профілактики хвороб пояснюють, що вірус гепатиту А може передаватися:

через вживання забрудненої їжі та води, які містять фекальні домішки;

у побуті, особливо коли інфікована людина готує їжу для інших;

при недотриманні правил особистої гігієни;

під час деяких видів статевих контактів.

Які симптоми гепатиту А

Найчастіше при інфікуванні вірусом гепатиту А у людей підвищується температура, виникає загальна слабкість, зникає апетит та мучить нудота. Також можлива блювота, діарея та різкі болі в животі. Найзнаковішими симптомами є потемніння сечі, а шкіра та білки очей забарвлюють у жовтий колір.

Чи існує вакцина проти гепатиту А

Тим часом в Україну надійшло 115 300 доз вакцини проти гепатиту B для щеплення дітей — в межах співпраці Міністерства охорони здоров’я з Глобальним альянсом з вакцин. Хоча ця вакцина не захищає від гепатиту А, експерти наголошують на важливості загальної вакцинопрофілактики та посиленого контролю за спалахами.

Медики закликають дотримуватись гігієни, ретельно мити руки, кип’ятити воду та термічно обробляти продукти. У разі появи симптомів слід негайно звертатися до лікаря.

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