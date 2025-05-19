В Киеве растет количество случаев гепатита А — что известно

Лечение пациентов. Фото иллюстративное: Freepik

В столице Украины зафиксирована вспышка гепатита А, который передается преимущественно через загрязненную воду или пищу. По состоянию на 18 мая в Киеве зарегистрировано 72 случая заболевания, из них 33 — среди детей.

Об этом сообщает УНН.

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Больше всего случаев зафиксировано в Соломенском районе столицы. Эпидемиологи уже проводят расследование для выяснения источника заражения и контактирования больных. В городе принимаются все необходимые противоэпидемические меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

В Центре контроля и профилактики болезней объясняют, что вирус гепатита А может передаваться:

через употребление загрязненной пищи и воды, которые содержат фекальные примеси;

в быту, особенно когда инфицированный человек готовит пищу для других;

при несоблюдении правил личной гигиены;

во время некоторых видов половых контактов.

Каковы симптомы гепатита А

Чаще всего при инфицировании вирусом гепатита А у людей повышается температура, возникает общая слабость, исчезает аппетит и мучает тошнота. Также возможна рвота, диарея и резкие боли в животе. Самыми знаковыми симптомами являются потемнение мочи, а кожа и белки глаз окрашивают в желтый цвет.

Существует ли вакцина против гепатита А

Между тем в Украину поступило 115 300 доз вакцины против гепатита B для прививки детей - в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения с Глобальным альянсом по вакцинам. Хотя эта вакцина не защищает от гепатита А, эксперты подчеркивают важность общей вакцинопрофилактики и усиленного контроля за вспышками.

Медики призывают соблюдать гигиену, тщательно мыть руки, кипятить воду и термически обрабатывать продукты. В случае появления симптомов следует немедленно обращаться к врачу.

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