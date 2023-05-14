"Київ Незламний": у столиці відбулися змагання для ветеранів. Фоторепортаж

Один із учасників змагань "Київ Незламний", які відбулися у столиці 14 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 травня, у київському парку "Муромець" вдруге відбувся комплексний спортивний захід із силових та адаптивних видів спорту "Київ Незламний". Участь у заході взяли ветерани та їхні родини, а також спортсмени.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж зі спортивної події.

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Що відомо про змагання

Цей захід є частиною кампанії столичної влади, метою якої є сприяння реабілітації ветеранів через фізичну культуру і спорт. Адже для ветеранів заняття спортом та участь у змаганнях є не тільки корисним відпочинком, а й важливою складовою ефективної реабілітації.

Участь у заході брав знаменитий український стронгмен Василь Вірастюк.

Учасники взяли змагалися із наступних видів спорту:

інвастронг (змагання зі стронгмену для атлетів з інвалідністю);

стрільба з лука (дистанція — 18 метрів, 10 пострілів);

веслування на тренажері (дистанції — 1 і 4 хв) та в командах;

тяга штанги 100х100;

жим лежачи (дисципліни — на максимум і на рази);

відкритий кубок Києва зі стронгмену (абсолютна вагова категорія, 5 вправ).

Для родин ветеранів найкращі тренери Києва провели майстер-класи з фітнесу. Окрім фізичних вправ, учасники також отримали консультації від професійних спортсменів і досвідчених тренерів щодо формування збалансованого щоденного раціону та підбору харчування.

Василь Вірастюк на змаганнях "Київ Незламний" 14 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Змагання для ветеранів та їхніх родин "Київ Незламний" 14 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Змагання для ветеранів та їхніх родин "Київ Незламний" 14 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Змагання для ветеранів та їхніх родин "Київ Незламний" 14 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Змагання для ветеранів та їхніх родин "Київ Незламний" 14 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Змагання для ветеранів та їхніх родин "Київ Незламний" 14 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Змагання для ветеранів та їхніх родин "Київ Незламний" 14 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Змагання для ветеранів та їхніх родин "Київ Незламний" 14 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Змагання для ветеранів та їхніх родин "Київ Незламний" 14 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Змагання для ветеранів та їхніх родин "Київ Незламний" 14 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Змагання для ветеранів та їхніх родин "Київ Незламний" 14 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Змагання для ветеранів та їхніх родин "Київ Незламний" 14 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Змагання для ветеранів та їхніх родин "Київ Незламний" 14 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Змагання для ветеранів та їхніх родин "Київ Незламний" 14 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Змагання для ветеранів та їхніх родин "Київ Незламний" 14 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одним із ключових завдань, які визначив уряд на цей рік, буде формування цілісної та комплексної ветеранської політики. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав вісім напрямів, у яких ведеться робота.