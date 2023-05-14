"Київ Незламний": у столиці відбулися змагання для ветеранів. Фоторепортаж
Сьогодні, 14 травня, у київському парку "Муромець" вдруге відбувся комплексний спортивний захід із силових та адаптивних видів спорту "Київ Незламний". Участь у заході взяли ветерани та їхні родини, а також спортсмени.
Новини.LIVE підготували фоторепортаж зі спортивної події.
Що відомо про змагання
Цей захід є частиною кампанії столичної влади, метою якої є сприяння реабілітації ветеранів через фізичну культуру і спорт. Адже для ветеранів заняття спортом та участь у змаганнях є не тільки корисним відпочинком, а й важливою складовою ефективної реабілітації.
Участь у заході брав знаменитий український стронгмен Василь Вірастюк.
Учасники взяли змагалися із наступних видів спорту:
- інвастронг (змагання зі стронгмену для атлетів з інвалідністю);
- стрільба з лука (дистанція — 18 метрів, 10 пострілів);
- веслування на тренажері (дистанції — 1 і 4 хв) та в командах;
- тяга штанги 100х100;
- жим лежачи (дисципліни — на максимум і на рази);
- відкритий кубок Києва зі стронгмену (абсолютна вагова категорія, 5 вправ).
Для родин ветеранів найкращі тренери Києва провели майстер-класи з фітнесу. Окрім фізичних вправ, учасники також отримали консультації від професійних спортсменів і досвідчених тренерів щодо формування збалансованого щоденного раціону та підбору харчування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одним із ключових завдань, які визначив уряд на цей рік, буде формування цілісної та комплексної ветеранської політики. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав вісім напрямів, у яких ведеться робота.