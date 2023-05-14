"Киев Несокрушимый": в столице прошли соревнования для ветеранов. Фоторепортаж
Сегодня, 14 мая, в киевском парке "Муромец" во второй раз состоялось комплексное спортивное мероприятие по силовым и адаптивным видам спорта "Киев Несокрушимый". Участие в мероприятии приняли ветераны и их семьи, а также спортсмены.
Новини.LIVE подготовили фоторепортаж по спортивному событию.
Что известно о соревнованиях
Это мероприятие является частью кампании столичных властей, целью которой является содействие реабилитации ветеранов через физическую культуру и спорт. Ведь для ветеранов занятия спортом и участие в соревнованиях не только полезный отдых, но и важная составляющая эффективной реабилитации.
Участие в мероприятии принимал знаменитый украинский стронгмен Василий Вирастюк.
Участники взяли участие в соревнованиях по следующим видам спорта:
- инвастронг (соревнования по стронгмену для атлетов с инвалидностью);
- стрельба из лука (дистанция – 18 метров, 10 выстрелов);
- гребли на тренажере (дистанции – 1 и 4 мин) и в командах;
- тяга штанги 100х100;
- жим лежа (дисциплины — на максимум и разы);
- открытый кубок Киева из стронгмена (абсолютная весовая категория, 5 упражнений).
Для семей ветеранов лучшие тренеры Киева провели мастер-классы по фитнесу. Кроме физических упражнений, участники также получили консультации профессиональных спортсменов и опытных тренеров по формированию сбалансированного ежедневного рациона и подбора питания.
Напомним, ранее сообщалось, что одной из ключевых задач, которые определило правительство на этот год, будет формирование целостной и комплексной ветеранской политики. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал восемь направлений, по которым ведется работа.