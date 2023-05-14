"Киев Несокрушимый": в столице прошли соревнования для ветеранов. Фоторепортаж

Один из участников соревнований "Киев Несокрушимый", состоявшихся в столице 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 14 мая, в киевском парке "Муромец" во второй раз состоялось комплексное спортивное мероприятие по силовым и адаптивным видам спорта "Киев Несокрушимый". Участие в мероприятии приняли ветераны и их семьи, а также спортсмены.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж по спортивному событию.

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Что известно о соревнованиях

Это мероприятие является частью кампании столичных властей, целью которой является содействие реабилитации ветеранов через физическую культуру и спорт. Ведь для ветеранов занятия спортом и участие в соревнованиях не только полезный отдых, но и важная составляющая эффективной реабилитации.

Участие в мероприятии принимал знаменитый украинский стронгмен Василий Вирастюк.

Участники взяли участие в соревнованиях по следующим видам спорта:

инвастронг (соревнования по стронгмену для атлетов с инвалидностью);

стрельба из лука (дистанция – 18 метров, 10 выстрелов);

гребли на тренажере (дистанции – 1 и 4 мин) и в командах;

тяга штанги 100х100;

жим лежа (дисциплины — на максимум и разы);

открытый кубок Киева из стронгмена (абсолютная весовая категория, 5 упражнений).

Для семей ветеранов лучшие тренеры Киева провели мастер-классы по фитнесу. Кроме физических упражнений, участники также получили консультации профессиональных спортсменов и опытных тренеров по формированию сбалансированного ежедневного рациона и подбора питания.

Василий Вирастюк на соревнованиях "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее сообщалось, что одной из ключевых задач, которые определило правительство на этот год, будет формирование целостной и комплексной ветеранской политики. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал восемь направлений, по которым ведется работа.