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"Киев Несокрушимый": в столице прошли соревнования для ветеранов. Фоторепортаж

14 мая 2023 16:43
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
"Киев Несокрушимый": в столице прошли соревнования для ветеранов. Фоторепортаж
Один из участников соревнований "Киев Несокрушимый", состоявшихся в столице 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 14 мая, в киевском парке "Муромец" во второй раз состоялось комплексное спортивное мероприятие по силовым и адаптивным видам спорта "Киев Несокрушимый". Участие в мероприятии приняли ветераны и их семьи, а также спортсмены.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж по спортивному событию.

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Что известно о соревнованиях

Это мероприятие является частью кампании столичных властей, целью которой является содействие реабилитации ветеранов через физическую культуру и спорт. Ведь для ветеранов занятия спортом и участие в соревнованиях не только полезный отдых, но и важная составляющая эффективной реабилитации.

Участие в мероприятии принимал знаменитый украинский стронгмен Василий Вирастюк.

Участники взяли участие в соревнованиях по следующим видам спорта:

  • инвастронг (соревнования по стронгмену для атлетов с инвалидностью);
  • стрельба из лука (дистанция – 18 метров, 10 выстрелов);
  • гребли на тренажере (дистанции – 1 и 4 мин) и в командах;
  • тяга штанги 100х100;
  • жим лежа (дисциплины — на максимум и разы);
  • открытый кубок Киева из стронгмена (абсолютная весовая категория, 5 упражнений).

Для семей ветеранов лучшие тренеры Киева провели мастер-классы по фитнесу. Кроме физических упражнений, участники также получили консультации профессиональных спортсменов и опытных тренеров по формированию сбалансированного ежедневного рациона и подбора питания.

Соревнование "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года
Василий Вирастюк на соревнованиях "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Соревнование "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года
Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Соревнование "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года
Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Соревнование "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года
Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Соревнование "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года
Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Соревнование "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года
Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Соревнование "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года
Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Соревнование "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года
Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Соревнование "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года
Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Соревнование "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года
Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Соревнование "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года
Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Соревнование "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года
Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Соревнование "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года
Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Соревнование "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года
Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Соревнование "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года
Соревнования для ветеранов и их семей "Киев Несокрушимый" 14 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее сообщалось, что одной из ключевых задач, которые определило правительство на этот год, будет формирование целостной и комплексной ветеранской политики. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал восемь направлений, по которым ведется работа.

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