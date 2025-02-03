Погода у Києві 4 лютого — прогноз погоди на завтра

Кияни під час снігопаду у столиці. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Погода у Києві та області завтра, 4 лютого, буде сніжною та морозною. Очікуються пориви вітру 5-10 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За прогнозами синоптиків, у вівторок в регіоні буде хмарно, місцями очікується невеликий сніг.

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до -5 °C, удень стовпчики термометрів покажуть від -3 °C до +2 °C. Вітер очікується північно-західного напрямку, 5-10 м/с.

У столиці вночі буде прохолодно, синоптики прогнозують -1…-3 °C, а вдень температура повітря буде близько 0 °C.

Прогноз погоди у Києві на 4 лютого

А у Харкові 4 лютого вдарять сильні морози. Синоптики закликами містян підготуватися.

Водночас, синоптик Наталка Діденко прогнозує у деяких регіонах України снігопади на 4 лютого.