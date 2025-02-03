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Киев окутает настоящая зима — прогноз погоды на завтра

3 февраля 2025 15:11
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Киеве 4 февраля — прогноз погоды на завтра
Киевляне во время снегопада в столице. Иллюстративное фото: РБК-Украина
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Киеве и области завтра, 4 февраля, будет снежной и морозной. Ожидаются порывы ветра 5-10 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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По прогнозам синоптиков, во вторник в регионе будет облачно, местами ожидается небольшой снег.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до -5 °C, днем столбики термометров покажут от -3 °C до +2 °C. Ветер ожидается северо-западного направления, 5-10 м/с.

В столице ночью будет прохладно, синоптики прогнозируют -1...-3 °C, а днем температура воздуха будет около 0 °C.

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А в Харькове 4 февраля ударят сильные морозы. Синоптики призывают горожан подготовиться.

В то же время, синоптик Наталья Диденко прогнозирует в некоторых регионах Украины снегопады на 4 февраля.

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