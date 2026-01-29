Київ отримав від Польщі генератори

Термінова новина

Польща передала Києву генератори та додаткове обладнання для альтернативного електроживлення. Ця допомога є критично важливою на тлі пошкодженої енергосистеми внаслідок російських обстрілів, особливо під час опалювального сезону.

Про це повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба під час брифінгу у четвер, 29 січня.

Реклама

Читайте також:

Київ отримав додаткові генератори

"Сьогодні наші друзі з Польщі передають нам частину допомоги, яка буде надходити протягом наступних тижнів в Україну. Це те, що зараз потребують наші громади та місто Київ, — це генератори та інше обладнання", — сказав Кулеба.

Він подякував польській стороні за оперативну реакцію та підтвердив подальшу співпрацю між країнами. Зокрема, сторони планують продовжити взаємодію в межах Форуму відновлення України, який має відбутися влітку 2026 року в Гданську.

Нагадаємо, що сьогодні ж Олексій Кулеба заявив, що енергетики фіксують позитивні зміни щодо ситуації із світлом та теплом у Києві та області.

А до цього стало відомо, що чеські волонтери зібрали понад 4 мільйони євро на придбання генераторів і резервних акумуляторів для Києва.