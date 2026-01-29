Киев получил от Польши генераторы от Польши

Алексей Кулеба. Фото: кадр из видео

Польша передала Киеву генераторы и дополнительное оборудование для альтернативного электропитания. Эта помощь является критически важной на фоне поврежденной энергосистемы в результате российских обстрелов, особенно во время отопительного сезона.

Об этом сообщил вице-премьер Алексей Кулеба во время брифинга в четверг, 29 января.

Киев получил дополнительные генераторы

"Сегодня наши друзья из Польши передают нам часть помощи, которая будет поступать в течение следующих недель в Украину. Это то, в чем сейчас нуждаются наши общины и город Киев, — это генераторы и другое оборудование", — сказал Кулеба.

Он поблагодарил польскую сторону за оперативную реакцию и подтвердил дальнейшее сотрудничество между странами. В частности, стороны планируют продолжить взаимодействие в рамках Форума восстановления Украины, который должен состояться летом 2026 года в Гданьске.

Напомним, что сегодня же Алексей Кулеба заявил, что энергетики фиксируют положительные изменения по ситуации со светом и теплом в Киеве и области.

А до этого стало известно, что чешские волонтеры собрали более 4 миллионов евро на приобретение генераторов и резервных аккумуляторов для Киева.