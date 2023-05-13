Київ перед фіналом "Євробачення" отримав лист від Лондона

Сцена пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/Phil Noble

Київ отримав повідомлення від мерії Лондона про підтримку України. Це відбулося перед фіналом "Євробачення", який відбудеться сьогодні, 13 травня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Підтримка України перед фіналом пісенного конкурсу

Кличко розповів, що в листі від Великої Британії йдеться, що сьогодні в різних місцях Лондона з'являться синьо-жовто підсвітлення на знак підтримки України.

"А прихильники "Євробачення" обʼєднаються, аби дивитися фінал конкурсу в офіційній фан-зоні в парку Battersea. Оскільки Велика Британія приймає пісенний конкурс від імені України", — повідомив міський голова Києва.

Він подякував британським друзям за підтримку та допомогу Україні.

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, в англійському Ліверпулі пройде фінал 67-го пісенного конкурсу "Євробачення-2023". За перемогу змагатимуться 26 конкурсантів з різних куточків світу. 20 з них потрапили до фіналу завдяки кваліфікації у півфіналах, які відбулися напередодні.

Також ми писали, що окрім 26 конкурсантів на сцені запалюватимуть й зірки фестивалю. Серед них і українці Kalush Orchestra, Go_A, Джамала, Тіна Кароль та срібна призерка "Євробачення-2007" Вєрка Сердючка. Завдяки фото, які з’явились у мережі, стало відомо, що народна улюблениця готує для єврофанів.

Додамо, напередодні в англійському Ліверпулі пройшов другий півфінал конкурсу "Євробачення-2023". Однією з конкурсанток була представниця від Естонії, співачка Alika. Їй вдалося кваліфікуватися до фіналу. Втім, уважні єврофани з’ясували, що молода артистка виступала в окупованому Криму разом з путіністами.