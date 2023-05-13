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Київ перед фіналом "Євробачення" отримав лист від Лондона

13 травня 2023 17:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Київ перед фіналом "Євробачення" отримав лист від Лондона
Сцена пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/Phil Noble
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Київ отримав повідомлення від мерії Лондона про підтримку України. Це відбулося перед фіналом "Євробачення", який відбудеться сьогодні, 13 травня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Підтримка України перед фіналом пісенного конкурсу 

Кличко розповів, що в листі від Великої Британії йдеться, що сьогодні в різних місцях Лондона з'являться синьо-жовто підсвітлення на знак підтримки України.

"А прихильники "Євробачення" обʼєднаються, аби дивитися фінал конкурсу в офіційній фан-зоні в парку Battersea. Оскільки Велика Британія приймає пісенний конкурс від імені України", — повідомив міський голова Києва.

Він подякував британським друзям за підтримку та допомогу Україні.

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, в англійському Ліверпулі пройде фінал 67-го пісенного конкурсу "Євробачення-2023". За перемогу змагатимуться 26 конкурсантів з різних куточків світу. 20 з них потрапили до фіналу завдяки кваліфікації у півфіналах, які відбулися напередодні.

Також ми писали, що окрім 26 конкурсантів на сцені запалюватимуть й зірки фестивалю. Серед них і українці Kalush Orchestra, Go_A, Джамала, Тіна Кароль та срібна призерка "Євробачення-2007" Вєрка Сердючка. Завдяки фото, які з’явились у мережі, стало відомо, що народна улюблениця готує для єврофанів. 

Додамо, напередодні в англійському Ліверпулі пройшов другий півфінал конкурсу "Євробачення-2023". Однією з конкурсанток була представниця від Естонії, співачка Alika. Їй вдалося кваліфікуватися до фіналу. Втім, уважні єврофани з’ясували, що молода артистка виступала в окупованому Криму разом з путіністами. 

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