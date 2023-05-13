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Киев перед финалом "Евровидения" получил письмо от Лондона

13 мая 2023 17:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Киев перед финалом "Евровидения" получил письмо от Лондона
Сцена песенного конкурса "Евровидение-2023". Фото: REUTERS/Phil Noble
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Киев получил сообщение от мэрии Лондона о поддержке Украины. Это произошло перед финалом "Евровидения", который состоится сегодня, 13 мая.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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Поддержка Украины перед финалом песенного конкурса

Кличко рассказал, что в письме от Великобритании говорится, что сегодня в разных местах Лондона появятся сине-желтая подсветка в знак поддержки Украины.

"А поклонники "Евровидения" объединятся, чтобы смотреть финал конкурса в официальной фан-зоне в парке Battersea. Поскольку Великобритания принимает песенный конкурс от имени Украины", — сообщил городской голова Киева.

Он поблагодарил британских друзей за поддержку и помощь Украине.

Напомним, сегодня, 13 мая, в английском Ливерпуле пройдет финал 67-го песенного конкурса "Евровидение-2023". За победу будут соревноваться 26 конкурсантов из разных уголков мира. 20 из них попали в финал благодаря квалификации в полуфиналах, состоявшихся накануне.

Также мы писали, что кроме 26 конкурсантов на сцене будут зажигать и звезды фестиваля. Среди них и украинцы Kalush Orchestra, Go_A, Джамала, Тина Кароль и серебряный призер "Евровидения-2007" Верка Сердючка. Благодаря появившимся в сети фото стало известно, что народная любимица готовит для еврофанов.

Добавим, накануне в английском Ливерпуле прошел второй полуфинал конкурса "Евровидение-2023". Одной из конкурсанток была представительница от Эстонии, певица Alika. Ей удалось квалифицироваться в финал. Впрочем, внимательные еврофаны выяснили, что молодая артистка выступала в оккупированном Крыму вместе с путинистами.

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