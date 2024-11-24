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Київ під атакою окупантів — що летить на столицю

24 листопада 2024 03:35
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У КМДА повідомили, що у Києві оголошена повітряна тривога через загрозу удару дрона-камікадзе
Робота ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

КМДА оголосила чергову повітряну тривогу у столиці України. Громадян закликають пройти до укриттів. 

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі КМДА.

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Повідомлення про атаку дронів на Київ. Фото: Скриншот

За даними моніторингових каналів, дрон-камікадзе зараз летить на столицю з боку Борисполя. Особливо обережними слід бути мешканцям Дарницького району. 

Ще один "Шахед" прямує повз Лісовий та перелітає на правий берег в район Почайна/Оболонь.

КМДА нагадує, що всі мешканці столиці можуть знайти найближче укриття скористувавшись спеціальною мапою.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки на Суми 22 листопада загинуло двоє людей, ще 12 отримали поранення.

А 21 листопада окупаційні війська вперше випустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

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