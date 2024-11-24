В КГГА сообщили, что в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара дрона-камикадзе

Киев под атакой оккупантов — что летит на столицу
КГГА объявила очередную воздушную тревогу в столице Украины. Граждан призывают пройти к укрытиям.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КГГА.
Что надвигается на Киев
По данным мониторинговых каналов, дрон-камикадзе сейчас летит на столицу со стороны Борисполя. Особенно осторожными следует жителям Дарницкого района.
Еще один "Шахед" следует мимо Лесной и перелетает на правый берег в район Почайна/Оболонь.
КГГА напоминает, что все жители столицы могут найти ближайшее укрытие, воспользовавшись специальной картой.
Напомним, в результате вражеской атаки на Сумы 22 ноября погибли два человека, еще 12 получили ранения.
А 21 ноября оккупационные войска впервые выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету.
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