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Киев под атакой оккупантов — что летит на столицу

24 ноября 2024 03:35
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В КГГА сообщили, что в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара дрона-камикадзе
Работа ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

КГГА объявила очередную воздушную тревогу в столице Украины. Граждан призывают пройти к укрытиям.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КГГА.

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Повідомлення про атаку дронів на Київ. Фото: Скриншот

По данным мониторинговых каналов, дрон-камикадзе сейчас летит на столицу со стороны Борисполя. Особенно осторожными следует жителям Дарницкого района.

Еще один "Шахед" следует мимо Лесной и перелетает на правый берег в район Почайна/Оболонь.

КГГА напоминает, что все жители столицы могут найти ближайшее укрытие, воспользовавшись специальной картой.

Напомним, в результате вражеской атаки на Сумы 22 ноября погибли два человека, еще 12 получили ранения.

А 21 ноября оккупационные войска впервые выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету.

Киев дрон Шахид-136 воздушная тревога дроны война в Украине атака

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