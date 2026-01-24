Вибухи у Києві 24 січня

Робота ППО. Фото: Ґвара

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 24 січня. Місто прямо зараз атакують російські дрони, працює ППО.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".

Вибухи у Києві в ніч проти 24 січня

"У Києві працюють сили ППО, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 01:07.

Водночас начальник КМВА Тимур Ткаченко попередив, що наразі на Київ летять кілька груп російських дронів.

Оновлено о 01:20

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", — поінформували у КМВА.

Оновлено о 01:26

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу балістики, зокрема, для Києва

Де оголосили тривогу

Станом на 01:14 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що приблизно за останню годину росіяни масовано атакували дронами Харків. У місті було чути понад десяток вибухів.

Наразі відомо, що у Харкові пошкоджено будинки, виникла щонайменше одна пожежа та є постраждалі.