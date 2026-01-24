Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Київ під ударом дронів — в столиці пролунали вибухи

Київ під ударом дронів — в столиці пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 01:14
Вибухи у Києві 24 січня
Робота ППО. Фото: Ґвара

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 24 січня. Місто прямо зараз атакують російські дрони, працює ППО.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини".

Реклама
Читайте також:

Вибухи у Києві в ніч проти 24 січня

"У Києві працюють сили ППО, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 01:07.

Водночас начальник КМВА Тимур Ткаченко попередив, що наразі на Київ летять кілька груп російських дронів.

Оновлено о 01:20

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", — поінформували у КМВА.

Оновлено о 01:26 

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу балістики, зокрема, для Києва

Де оголосили тривогу

Станом на 01:14 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Київ під ударом дронів — в столиці пролунали вибухи - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що приблизно за останню годину росіяни масовано атакували дронами Харків. У місті було чути понад десяток вибухів.

Наразі відомо, що у Харкові пошкоджено будинки, виникла щонайменше одна пожежа та є постраждалі.

Київ вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації