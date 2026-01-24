Взрывы в Киеве 24 января

Киев под ударом дронов - в столице прогремели взрывы
Дата публикации 24 января 2026 01:14
Срочная новость
Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 24 января. Город прямо сейчас атакуют российские дроны.
Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".
Взрывы в Киеве в ночь на 24 января
"В Киеве работают силы ПВО, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:07.
В то же время начальник КМВА Тимур Ткаченко предупредил, что сейчас на Киев летят несколько групп российских дронов.
Новость дополняется...
