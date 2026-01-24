Взрывы в Киеве 24 января

Срочная новость

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 24 января. Город прямо сейчас атакуют российские дроны.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".

Взрывы в Киеве в ночь на 24 января

"В Киеве работают силы ПВО, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:07.

В то же время начальник КМВА Тимур Ткаченко предупредил, что сейчас на Киев летят несколько групп российских дронов.

Новость дополняется...