Україна
Киев под ударом дронов - в столице прогремели взрывы

Киев под ударом дронов - в столице прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 01:14
Взрывы в Киеве 24 января
Срочная новость

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 24 января. Город прямо сейчас атакуют российские дроны.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".

Читайте также:

Взрывы в Киеве в ночь на 24 января

"В Киеве работают силы ПВО, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:07.

В то же время начальник КМВА Тимур Ткаченко предупредил, что сейчас на Киев летят несколько групп российских дронов.

Новость дополняется...

Киев взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
