Масована ракетна атака по Києву 12 лютого — наслідки вибухів

Київ під ударом — наслідки нічної атаки дронами та ракетами
У ніч проти 12 лютого російські війська атакували Київ та Київську область ударами ракет та дронів-камікадзе. Внаслідок ворожого обстрілу в столиці спалахнули пожежі у кількох районах, є загиблі та поранені.
Новини.LIVE розповість подробиці атаки на столицю 12 лютого.
Ситуація в Києві 12 лютого
За словами мера Віталія Кличка, унаслідок атаки постраждали Оболонський, Голосіївський, Подільський, Святошинський, Дарницький та Солом’янський райони.
В Оболонському районі загинув один чоловік, троє поранені, серед них — 9-річна дівчинка. Двох постраждалих госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці.
На території промзони в Оболонському районі спалахнула велика пожежа, пошкоджено будівлі.
У Святошинському районі загорівся дах дев’ятиповерхівки, поки що звернень до медиків не надходило.
У Голосіївському, Подільському та Святошинському районах горять житлові будинки та інші об'єкти.
У Дарницькому районі вогонь охопив приватне підприємство.
На місцях прильотів працюють рятувальники, медики та правоохоронці.
Ситуація в Київській області
За інформацією начальника Київської ОВА Миколи Калашника, вночі сили ППО збили ворожі ракети та дрони над областю.
В Обухівському районі внаслідок атаки загорілися нежитлові приміщення. У Бориспільському районі уламки збитих БпЛА пошкодили 9 приватних будинків та автомобіль.
Влучань у критичну інфраструктуру не зафіксовано, постраждалих серед цивільного населення в області попередньо немає. Оперативні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.
Нагадаємо, у Києві вночі, 12 лютого, оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки Росії. В столиці та по області було чутно вибухи.
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