Масована ракетна атака по Києву 12 лютого — наслідки вибухів

Наслідки атаки по Києву. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У ніч проти 12 лютого російські війська атакували Київ та Київську область ударами ракет та дронів-камікадзе. Внаслідок ворожого обстрілу в столиці спалахнули пожежі у кількох районах, є загиблі та поранені.

Новини.LIVE розповість подробиці атаки на столицю 12 лютого.

Читайте також:

Ситуація в Києві 12 лютого

За словами мера Віталія Кличка, унаслідок атаки постраждали Оболонський, Голосіївський, Подільський, Святошинський, Дарницький та Солом’янський райони.

Виламані двері та вікна в будівлі внаслідок вибуху. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Оболонському районі загинув один чоловік, троє поранені, серед них — 9-річна дівчинка. Двох постраждалих госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці.

На території промзони в Оболонському районі спалахнула велика пожежа, пошкоджено будівлі.

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вибиті вікна в будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Святошинському районі загорівся дах дев’ятиповерхівки, поки що звернень до медиків не надходило.

Загибла людина. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Голосіївському, Подільському та Святошинському районах горять житлові будинки та інші об'єкти.

У Дарницькому районі вогонь охопив приватне підприємство.

На місцях прильотів працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Ситуація в Київській області

За інформацією начальника Київської ОВА Миколи Калашника, вночі сили ППО збили ворожі ракети та дрони над областю.

В Обухівському районі внаслідок атаки загорілися нежитлові приміщення. У Бориспільському районі уламки збитих БпЛА пошкодили 9 приватних будинків та автомобіль.

Влучань у критичну інфраструктуру не зафіксовано, постраждалих серед цивільного населення в області попередньо немає. Оперативні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Нагадаємо, у Києві вночі, 12 лютого, оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки Росії. В столиці та по області було чутно вибухи.